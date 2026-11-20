Ne aşteaptă noi scumpiri. De luna viitoare, cresc preţurile la biletele de tren. Şi, atenţie, vorbim atât despre CFR Călători, cât şi despre operatorii privaţi.

De pe data de 13 decembrie vom plăti un preț mai mare pentru fiecare bilet de tren pe care îl vom cumpăra. Este un lucru care se întâmplă în fiecare an în luna decembrie pentru că aceste creșteri se fac în raport cu rata inflației.

Dacă ne uităm puțin la prețuri, vedem că dacă până acum pentru trenurile interregio, de exemplu, plăteam de la București la Constanța 92 de lei, de pe 13 decembrie vom plăti 98 de lei, de la București la Iași prețul crește de asemenea până la 147 de lei, iar pentru București-Cluj, dacă dădeam 138 de lei, de atunci vom da 147 de lei.

Vor fi scumpiri puțin și mai mari resimțite la trenurile Intercity, asta pentru că și distanțele acolo sunt de asemenea mari și se ajunge mai repede dacă nu avem întârzieri. Vom plăti pentru București-Cluj 169 de lei din decembrie, cu 10 lei mai mult decât plăteam până acum, iar pentru București-Suceava tot 169 de lei va fi prețul și tot cu 10 lei, mai mult decât era până în prezent.

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În ultimii patru ani, prețurile la biletele de tren din România au crescut cu mai mult de 50%.