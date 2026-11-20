Au început operațiunile de scoatere din nisip a navei-fantomă ajunse pe plaja Vadu, după ce a plutit în derivă, în urma unui atac cu drone. O misiune dificilă, având în vedere că lungimea navei este comparabilă cu cea a unui teren de fotbal. În luna septembrie, căpitanul vasului și pilotul portuar și-au pierdut viața, în timp ce alți trei marinari au fost răniți. Un remorcher va încerca să repună nava pe linia de plutire și să o tracteze până la un șantier naval, unde vor fi evaluate pagubele și vor fi efectuate reparațiile.

În luna septembrie, nava cargo deținută de o companie turcă, dar care naviga sub pavilionul Tanzaniei, a fost lovită de o dronă în timp ce tranzita sectorul ucrainean de pe canalul Bâstroe, în apropierea frontierei cu România. Două luni mai târziu, pe 17 noiembrie, a eşuat la Vadu după ce pe 14 noiembire vasul a rămas fără ancoră după ce aceasta s-a rupt.

Se încearcă, din nou, scoaterea navei care a eşuat luni seară, aici în aproprierea plajei de la Vadu. Un remorcher este legat cu o parâmă de cargoul ale cărei motoare funcţionează şi au fost pornite.

Este primul vas care ajunge pe ţărmul românesc de la începutul războiului din Ucraina. Cargoul „Mariam M" are 8.000 de tone şi 100 de metri lungime. Este acum blocat pe un banc de nisip, la doar câțiva zeci de metri de linia țărmului, lucru care îngreunează operaţiunile de remorcare.

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Vaporul de 8.000 de tone a eșuat la Vadu

"Este băgată în nisip 25 de centimetri. Apa are 4 metri şi nava are 4,25 metri", a declarat Johar Hasan, agentul navei „Mariam M".

În ajutor a fost chemat şi un scafandru. "Ne vom uita la opera vie, la chila navei şi dacă există posibilitatea să o putem remorca de acolo cu un remorcher mai mare", a declarat Alexandru Varga, scafandru.

Unii au venit special la Vadu pentru a vedea operaţiunea, mai ales că nava aminteşte de vaporul Evanghelia, un cargo sub pavilion grecesc eșuat în partea de nord a stațiunii Costineşti în anul 1968.

"Pofta de explorare, curiozitatea ne-a scos din casă să vedem. Clar este o ocazie unică să vedem această navă eşuată", spune un localnic.

Dezeşuarea şi remorcarea costă până la 50.000 de euro într-un port din România şi creşte până la 100.000 de euro dacă vorbim despre transportul pe un şantier din Turcia.