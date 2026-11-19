Captură impresionantă de droguri la Bucureşti. Peste 50 de kilograme de cocaină, ascunse într-un compartiment secret dintr-o maşină au fost descoperite de polițiști în parcarea unui mare centru comercial.

Drogurile urmau să fie vândute pe piaţa din Bucureşti de doi tineri de 22 şi 33 de ani care îşi închiriaseră camere în mai multe hoteluri din Capitală, cu ieşire directă către A3 sau A0. Aceştia au fost prinşi de poliţişti în flagrant pentru că erau sub filaj de ceva vreme. Unul dintre ei, cunoscut în Brăila şi Galaţi, cu legături infracţionale în Europa, îl folosea pe celălalt pe post de asistent.

Toate cele 50 de kilograme de cocaină şi 2,5 kilograme de cannabis sunt estimate la o valoare de 25 de milioane de lei

Pe numele lui erau închiriate camerele şi tot el conducea şi maşina. Au ales să ascundă drogurile în acel compartiment secret din interiorul maşinii, care se putea deschide doar cu o cartelă specială. În camerele de hotel, poliţiştii au găsit şi alte cantităţi de droguri. Toate cele 50 de kilograme de cocaină şi 2,5 kilograme de cannabis sunt estimate la o valoare de 25 de milioane de lei.

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Cei doi au fost reţinuţi, însă în urmă cu câteva momente instanţa a decis că ei să fie arestaţi preventiv. Această operaţiune vine după ce în vară au descoperit 1,7 tone de droguri de mare risc care veneau din Spania, cu TIR-urile. Elementul de legătură cu acest caz este ţara din veneau drogurile: Spania.