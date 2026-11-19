O casă de 127 de metri pătraţi, teren generos şi livadă de aproape 2.000 de metri pătrați se vinde cu doar 24.000 de euro. Proprietatea are actele în regulă şi este gata de mutat.

Documentele sunt în regulă, proprietatea are doi proprietari și este pregătită pentru vânzare. Oferta se adresează celor care își doresc o gospodărie cu un teren spaţios.

Casa are trei camere, o bucătărie cu loc de luat masa, o baie și o cămară. Este racordată la rețeaua publică de apă și dispune de curent electric trifazat.

Pe piața imobiliară din Serbia pot fi găsite și oferte care atrag atenția prin prețurile accesibile. Una dintre acestea este o casă din localitatea Hetin, aflată în comuna Žitište, care este scoasă la vânzare pentru 24.000 de euro, potrivit Blic.

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Potrivit anunţului publicat pe Facebook, casa are o suprafață de 127 de metri pătrați și se află pe un teren de 1.340 de metri pătrați. Proprietatea include și o livadă de încă 1.844 de metri pătrați, ceea ce o face atractivă pentru cumpărătorii care își doresc o gospodărie mai mare, cu spațiu pentru agricultură sau relaxare.

Cum este compartimentată casa și ce dotări are

Casa este construită din cărămidă, are un acoperiș solid și o șapă de beton. Potrivit vânzătorului, imobilul se află în stare excelentă și este gata de mutat.

Locuința are trei camere, o bucătărie cu loc de luat masa, o baie și o cămară. Este racordată la rețeaua publică de apă și dispune de curent electric trifazat.

Imobilul este pregătit pentru vânzare

În anunț se precizează că toate documentele de proprietate sunt în regulă, iar imobilul este pregătit pentru vânzare.

Prețul cerut este de 24.000 de euro, iar cumpărătorii pot achiziționa o casă de 127 de metri pătrați, un teren de 1.340 de metri pătrați și o livadă de 1.844 de metri pătrați.