Mii de angajați ai Anthropic, au devenit milionari, cel puțin pe hârtie, odată cu listarea istorică a companiei pe Wall Street. Printre cei care ar putea avea averi impresionante se numără nu doar programatori și cercetători în inteligență artificială, ci și angajați din departamente administrative.

Aproximativ 2.800 de actuali și foști angajați ai Anthropic ar putea deține participații evaluate la cel puțin un milion de dolari fiecare, potrivit unei estimări realizate de firma de cercetare Sacra, citată de Reuters. Alți 598 de angajați, fără a-i include pe fondatori, ar putea avea participații care valorează individual peste 100 de milioane de dolari, estimează platforma americană Hill.

Angajați care au primit acțiuni la 52 de cenți pot acum să le valorifice la zeci de dolari

Cei mai avantajați sunt angajații care au intrat în companie în primii ani de activitate. Anthropic a fost fondată în 2021, iar o parte dintre cei angajați atunci au primit opțiuni care le permiteau să cumpere acțiuni la prețuri extrem de mici. Documentele companiei arată că opțiunile acordate până în 2023 și rămase în circulație la sfârșitul acelui an aveau un preț mediu de exercitare de numai 52 de cenți pe acțiune.

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La listarea din 19 noiembrie 2026, Anthropic a stabilit un preț de 83 de dolari pe acțiune. Diferența este uriașă. Un angajat care deține dreptul de a cumpăra 10.000 de acțiuni la 52 de cenți ar avea, la prețul de listare, un câștig potențial brut de aproximativ 825.000 de dolari, înaintea taxelor și a altor costuri.

Cine sunt cei mai câştigaţi

Una dintre particularitățile Anthropic este că pachetele de acțiuni nu au fost rezervate exclusiv inginerilor și cercetătorilor. În mai 2024, compania căuta un angajat pentru un post administrativ care presupunea organizarea programului conducerii, coordonarea conferințelor și gestionarea deconturilor. Salariul anual oferit era cuprins între 140.000 și 190.000 de dolari. Anunțul preciza însă că acțiunile urmau să reprezinte o componentă importantă a remunerației totale.

În același an, Anthropic a acordat angajaților opțiuni cu un preț mediu de exercitare de 1,30 dolari pe acțiune. Andrew Benson, directorul platformei Hill, consideră că un angajat care a început într-o funcție modestă ar putea avea acum o situație financiară mai bună decât cineva recrutat recent pentru o poziție de conducere.

Angajații Anthropic dețin câștiguri potențiale de 119 miliarde de dolari

Documentele depuse pentru listarea la bursă arată că deținătorii de opțiuni pe acțiuni Anthropic aveau, la 30 septembrie, câștiguri potențiale de aproximativ 119 miliarde de dolari. Din această sumă, aproximativ 73 de miliarde de dolari corespundeau unor drepturi deja dobândite, care puteau fi exercitate. Compania nu a specificat cum sunt împărțite aceste valori între angajați.

Un exemplu este directorul financiar Krishna Rao, care a primit în 2024 opțiuni pentru 14 milioane de acțiuni, la un preț de exercitare de 1,30 dolari. La evaluarea folosită pentru oferta publică, acestea ar putea reprezenta un câștig brut de aproximativ un miliard de dolari. Compania Anthropic a avut o creștere impresionantă în ultimii ani. La sfârșitul lui 2024 avea aproximativ 940 de angajați, iar în septembrie 2026 ajunsese la 5.300.

Când își pot transforma angajații acțiunile în bani

Deși valoarea participațiilor a crescut spectaculos, angajații nu își pot vinde imediat toate acțiunile. Potrivit documentelor companiei, angajații care nu sunt fondatori pot vinde până la 10% din dețineri în prima zi de tranzacționare și până la încă 35% după publicarea rezultatelor financiare pentru anul 2026. Sumele obținute efectiv vor depinde de prețul acțiunilor în momentul vânzării, de condițiile acordurilor individuale și de taxele datorate.