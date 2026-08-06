Premierul Ilie Bolojan spune că Guvernul nu intenționează să acorde compensații financiare marilor consumatori industriali care ar putea fi nevoiți să își reducă temporar consumul de energie electrică, în contextul crizei din regiune. Potrivit acestuia, estimările actuale indică faptul că, în următoarele cinci până la șapte zile, nu va fi necesară aplicarea unor astfel de limitări, potrivit News.ro.

Bolojan spune că Guvernul nu va acorda compensații marilor consumatori dacă va fi limitat consumul de energie - Profimedia

"În conjunctura în care ne găsim, în momentul actual şi cel puţin zilele următoare estimăm cinci-şapte zile, cât timp este asigurată, conform previziunilor legate de debit, funcţionarea grupului 2 de la Cernavodă, nu vom avea consumatori industriali afectaţi. În ceea ce priveşte o posibilă etapă în care am putea să intrăm, în care vor fi luate măsuri de limitare a consumurilor, nici în aceatsă perioadă nu se pune problema acordării unor compensaţii pentru că reducerea de putere asigurată se face pe baza unor analize pe care Transelectrica le face, care ţin de datele legate de tipul de consumator, de tehnologia pe care o foloseşte în aşa fel încât reducerile care se fac să nu afecteze activitatea de bază", a afirmat, joi după amiază, Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că Unitatea 2 care produce energie electrică la centrala nucleară de la Cernavodă este cel mai importat grup de producţie din România şi are „o situaţie de funcţionare la limită”, el amintind că demersurle şi lucrările care se fac pe Dunăre zilele acestea urmăresc menţinerea unui debit corespunzător pentru ca reactorul să poată funcţiona la capacitate maximă în continuare şi în zileel următoare, când prognozele indică o reducere a debitului Dunării la intrarea în ţară.

Ilie Bolojan spune că nu "vede iminent" scenariul în care unii mari consumatori să fie decuplaţi de la sistemul de alimentare cu energie.

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"Acest scenariu nu ni-l dorim, nu îl văd iminent, dar având în vedere responsabilitatea pe care o avem trebuie să ne gândim nu la lucrurile bune, ci la cele care nu sunt foarte bune, dar nu se pune în momentul de faţă această problemă, nu suntem în această situaţie", a subliniat prim-ministrul..