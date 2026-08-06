Bolojan: Transelectrica va putea deconecta marii consumatori industriali. Cetățenii nu vor fi deconectați

Guvernul a adoptat, joi, o hotărâre prin care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, document care stabilește modul de intervenție în situații precum cutremure, războaie, pandemii sau secetă, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan.

"Cel mai important ține cont de criza pe care o avem în domeniul energiei. Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri”, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, planul stabilește măsurile ”care se aplică în astfel de situații, cine poate fi afectat, cine nu poate fi afectat și cine conduce aceste măsuri în situația de criză”.

”Asta înseamnă că vom forma un centru operativ național în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după-amiază (n.r - joi)”, a spus premierul interimar.

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Bolojan a precizat că din centrul operativ vor face parte ”reprezentanții principalilor producători de energie din România și furnizori, în jur de 15 reprezentanți, care în această situație vor conduce operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun în situația de criză în care ne găsim”.

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Cele mai importante declaraţii făcute de Bolojan

"Au fost adoptate mai multe proiecte de hotărâri, două cu un anumit impact public. Am adoptat hotărârea care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. Are în vedere riscuri de la cutremure, războaie, pandemii inclusiv cel de secetă.

Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic care cuprinde reprezentanții principalilor producători și furnizori, care vor conduce operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun.

Vom avea în vedere ca grupurile de producție să funcționeze la puterea maximă posibilă. Am avut în vedere ca zona de exporturi să se vadă exclusiv când avem excedent. Planul are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, pe tranșe de clienți. Mâine vom avea o ședință de guvern pentru a aproba aceste tranșe.

Locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați. Consumatorii casnici sunt exceptați, ca și spitalele. Mâine va fi publicat iar dispeceratul Transelectrica va face o notificare cu 24 de ore înainte. Adoptarea hotărârilor ne pregătește pentru o situație posibilă care ar putea să apară.

Lucrările de pe Dunăre sunt măsuri care urmăresc menținerea unui debit corespunzător la Cernavodă astfel încât să avem un debit care să permită funcționarea Grupului II de la Cernavodă.

E foarte important ca în țările vecine de unde importăm să se asigure funcționarea normală a acestor sisteme. Mulțumesc tuturor cetățenilor, firmelor, autorităților locale care au luat măsuri de reducere voluntară a consumului, lucru care s-a văzut. Menținerea unor consumuri cât mai reduse seara a un element de bază să nu ajungem la aceste măsuri de limitare a consumurilor sau de decuplarea manuală a unor consumatori industriali. (...)

Problemele pot apărea dacă Grupul de la Cernavodă nu mai poate funcționa sau în cazul unor scoateri de producție în țările vecine. Un alt punct de pe ordinea de zi – aprobarea programului Diaspora investește acasă, destinat românilor care vor să înființeze afaceri în România, cu un buget de 100 mil euro

BEI va pune în practică schema de ajutor. Cetățeniilor români care au avut reședința în străinătate în ultimele 9 luni li se va pune la dispoziție un credit de maxim 200.000 de euro, un grant de 60% din valoarea totală a creditului pe care l-ar putea contracta".

Bolojan: Nu riscăm blackout

Întrebat cât de aproape este România de un blackout, respectiv de o pană generalizată de energie electrică, premierul a respins acest scenariu, afirmând că țara nu se află într-o astfel de situație, potrivit News.ro.

"Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienţii industriali, subliniez, pentru clienţii industriali, care sunt racordaţi la sistemul energetic naţional, pe tranşe de clienţi, lucru pe care îl vom stabili în cursul zilei de mâine", a anunţat premierul Ilie Bolojan joi după amiază, la finalul unei şedinţe de Guvern.

Şeful Guvernului afirmă că vineri va avea loc o şedinţă extraordinară de Guvern în cadrul căreia se va aproba, prin Hotărâre de Guvern, care sunt tranşele, urmând ca dispeceratul Transelectrica să fie mandatat să ia măsuri în acest sens şi să notifice, cu 24 de ore în avans, marii consumatori cu privire la limitarea consumului de electricitate.

"Subliniez că locuinţele personale, cetăţenii nu vor fi limitaţi sau deconectaţi, deci consumatorii casnici sunt exceptaţi de la aceste măsuri, de asemenea consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă gen spitale, sanatorii, staţii care alimentează unităţi de gaze, de ţiţei şamd, nu vor fi incluşi în acest normativ. Odată ce va fi adoptat, el va fi publicat iar dispeceratul Transelectrica, funcţie de datele din piaţă, funcţie de eventuala situaţie care ar putea apărea va face o notificare cu 24 de ore înainte. Suntem în situaţia în care, în prezent, nu avem probleme, să luăm astfel de măsuri dar adoptarea acestor hotărâri ne pregăteşte pentru o situaţie posibilă pe care o putem avea în perioada următoare", a explicat primul ministru demis.

Acesta a făcut din nou apel către consumatori să încerce să limiteze consumul în orele critice, avertizând că perioada dificilă nu a trecut fiind posibil ca în următoarea săptămână, sau chiar în următoarele două săptămâni.

"Problemele pot apărea în condiţiile în care grupul de la Cernavodă nu mai poate funcţiona sau în situaţia în care importurile în orele de seară nu mai pot fi făcute ca urmare a altor scoateri din producţie a capacităţilor din ţările vecine", spune Ilie Bolojan

Întrebat cât de aproape este România de blackout, o pană generalizată de energie electrică, primul ministru a răspuns: "Nu suntem în situaţia pe care aţi descris-o".

Întrebat cum vor răspunde marii consumatori în situaţia în care nu vor respecta limitele impuse de dispeceratul Transelectrica, premierul a răspuns: "Consumatori casnici, locuinţele nu vor intra sub nicio formă de restricţie. În ceea ce priveşte consumatorii industriali, există date la furnizori cât consumă fiecare. Aici sunt cîteva sute de agenţi, sunt câteva industrii clar definite şi se ştie, fiecare cît poate să reducă şi este un dialog în permanenţă cu aceste industrii în aşa fel încât fiecare să facă ce poate face. (...) Nu va fi selectat cineva anume şi se va lua o măsură, ci măsurile vor fi luate pe date reale, dacă se va ajunge în această situaţie".