Avertisment de la Bruxelles la legea care blochează închiderea centralelor pe cărbune: "Consecințe financiare"

Într-un răspuns pentru Observator, Comisia Europeană spune că va analiza cu atenţie modificările aduse Legii carbonizării şi avertizează că orice risc de reversare a jalonului 114 din PNRR ar putea avea consecinţe financiare. Executivul european precizează că schimbările adoptate de Parlament afectează condiţiile pentru închiderea centralelor pe cărbune şi lignit. Totodată, legat de criza energetică de la Bucureşti, a transmis că în acest moment, nu există motive de îngrijorare privind alimentarea cu energie electrică a României, dar că este gata să convoace, dacă va fi necesar, o reuniune a Grupului de coordonare pentru energie electrică.

Prima reacție de la Bruxelles, pentru Observator, la legea care blochează închiderea centralelor pe cărbune - Sursa: Profimedia

Comisia Europeană transmite un avertisment ferm României în scandalul privind închiderea centralelor pe cărbune. În mod neobișnuit, reacția vine asupra unei legi care nici măcar nu a fost promulgată.

Comisia Europeană avertizează România: "Consecințe financiare"

"Suntem la curent cu faptul că Parlamentul României a adoptat, pe 5 august 2026, amendamente la Legea decarbonizării care, printre alte modificări, afectează condițiile pentru scoaterea din funcțiune a centralelor electrice pe cărbune și lignit și condiționează închiderea acestora de disponibilitatea unor surse alternative similare, cu emisii reduse de carbon.

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Comisia ia act de aceste amendamente referitoare la Legea decarbonizării, care reprezintă o reformă-cheie a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a cărei intrare în vigoare a stat la baza evaluării pozitive a jalonului 114.

Comisia va analiza cu atenție aceste amendamente, care nu au fost încă promulgate de președintele României, și va evalua orice potențial risc de reversare a jalonului 114.

În general, Comisia solicită tuturor statelor membre să își îndeplinească pe deplin angajamentele asumate în cadrul PNRR-urilor și reamintește că orice risc de reversare va fi analizat cu atenție, putând atrage consecințe financiare", a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Legat de starea de alertă energetică din România, reprezentantul Comisiei Europene a precizat că "per ansamblu, monitorizăm îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în țară. Suntem în contact cu autoritățile naționale și cu Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie Electrică (ENTSO-E), de la care primim actualizări continue privind situația".

Potrivit CE, "în acest moment, nu există motive de îngrijorare imediată. Aprovizionarea cu energie electrică rămâne stabilă, iar piața funcționează corespunzător", dar "Comisia este disponibilă pentru discuții și pregătită să ofere consiliere cu privire la instrumentele existente în acquis-ul UE pentru a contribui la gestionarea efectelor secetei și este gata să convoace, dacă va fi necesar, o reuniune ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică".

De ce e scandal pe legea decarbonizării

Amintim că Parlamentul a adoptat ieri legea decarbonizării, cu amendamentele introduse de PSD, care blochează închiderea centralelor pe cărbune, și că România a primit deja miliarde de euro pentru a le înlocui cu centrale pe gaze. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va contesta legea, dacă va fi adoptată în această formă, spunând că va uza "de toate prerogativele constituționale, inclusiv solicitarea de reexaminare, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR".