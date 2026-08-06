Seceta nu afectează doar Dunărea. Sunt râuri care au secat cu totul, altele care au atins şi ele minime istorice. Iar toată această situaţie are un impact direct asupra noastră. Deja sunt restricţii de apă în mai multe localităţi, oamenii se organizează cu bidoane şi cu găleţi pentru a-şi asigura măcar strictul necesar. Şi există, desigur, consecinţe şi asupra turismului. La Sohodol, în judeţul Gorj, de exemplu, loc cunoscut pentru peisajele spectaculoase, din albia râului au mai rămas doar câteva ochiuri de apă. Bazinul Someș-Tisa este, din nou, un punct critic pe harta hidrologică.

"În lacul de acumulare Vârșolț, unul dintre principalele surse de alimentare cu apă ale judeţului Sălaj, din suprafața totală de 400 de hectare a lacului, mai puțin de jumătate se mai află în acest moment sub apă. Suprafețe întinse de teren arid cu crăpături extrem de adânci, între care găsim sute sau chiar mii de scoici omorâte de secetă. Imaginați-vă că la începutul acestui an, în acest loc, se putea ajunge doar cu barca, dar acum se văd urme de autovehicule, semn că acum, în această perioadă a anului, albia lacului poate fi traversată chiar și cu mașina", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

Practic, oamenii din Zalău și din localitățile celelalte beau apă de aici. Lac care în acest moment este plin cu doar 33% din capacitatea lui.

Şi râurile din Gorj sunt tot mai aproape de secare

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"Seceta îşi face simțite efectele tot mai puternic şi în județul Gorj, dacă până nu demult aceste râuri ofereau o oază de răcoare și de liniște pentru localnici, dar și pentru turiștii care veneau aici să facă fotografii. În prezent debitul a scăzut atât de mult încât apa mai curge doar prin câteva fâșii. Totodată aceste lucruri nu afectează doar oamenii, ci și fauna piscicolă. Specialiștii spun că din cauza lipsei apei, multe specii de pești ar putea dispărea", precizează Laura Ilioiu, reporter Observator.

În plus, este o perioadă extrem de dificilă și pentru oamenii care au grădină sau cultivă legume și fructe, deoarece pământul este tot mai uscat.

Avertismentul specialiştilor

"Să ai precipitații lipsă la cota 1500-2000 e atipic pentru zona noastră. Cu cât e debitul mai scăzut, cu atât concentraţia de poluare este mai mare. Dacă în 2-3 zile nu avem precipitaţii, o să dispară și aceasta băltuță", a subliniat Claudiu Fiu, specialist natură.

"Greu de tot, problemă gravă de tot. Anul acesta a fost mai grav", a spus un localnic.

"De 2-3 ani e treaba asta. Anul trecut nu am pescuit deloc. Nu a fost apă. A murit peştele. Dacă afluenţii Dunării sunt seci, de unde să se ducă în Dunăre. Nu ai apă, nu ai cu ce să te descurci", a transmis un alt localnic.