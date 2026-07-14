Când serele și câmpurile sunt pline de roșii, castraveți și vinete, legumele costă mai puțin la supermarket decât în piață. Recoltele mari, puterea de negociere a marilor lanțuri de magazine și promoțiile agresive sunt explicația acestui fenomen rar.

Într-o piață din nordul Capitalei, găsim roșii românești la 10 lei/kg, la 15 lei și la 20 de lei/kg.

În altă piață, roșiile costă în medie 7-8 lei pe kilogram.

"Prețurile au scăzut foarte mult. Clienții, din ce în ce mai puțini. Doar în weekend se mai simte un pic", a spus Andrei Ungureanu, producător.

Articolul continuă după reclamă

Mulți clienți se îndreaptă spre supermarketuri, unde roșiile sunt mai ieftine decât în piețe.

În supermarket, roșiile românești se vând cu 5 lei/kg.

Și castraveții costă mai puțin în supermarketuri și hipermarketuri, uneori de trei ori mai puțin decât în piețe. Vinete găsești și la 5,50 lei în magazine, în timp ce la tarabe costă între 7 și 15 lei kilogramul. La ofertă, ardeii costă 5 lei kilogramul la supermarket și cel puțin 7 lei în piețe.

"Dacă n-ar fi supermarketul să facă concurență, vă dați seama... Roșiile românești ar fi 20 de lei/kg. Așa, dacă-i concurență, îi mai ține la pământ", a spus un client.

"Prețurile sunt foarte mari, ținând cont că suntem în plină vară. Prefer să merg la supermarket. Sunt aceleași produse. Aici ceapa e 6 lei, la supermarket e 3 lei/kg", a spus alt client.

Fermierii spun că nu sunt ei de vină pentru diferențele mari de preț.

"Nu sunt răuvoitor, dar producătorii din piețele agroalimentare sunt falșii producători. Pun prețuri cu 100%, 200% adaos. Și sunt reproșuri la adresa micului producător. Noi livrăm la 2-3 lei castravetele. Cartoful pleacă la 80 de bani, în piață e 2-3 lei", a declarat Vlad Gheorghe de la Organizația Producătorilor de Legume și Fructe.

Prețurile mici din supermarketuri țin și de oferta mare de legume, dar și de puterea de negociere a marilor lanțuri comerciale, care cumpără cantități mari direct de la producători și își permit promoții agresive pentru a atrage clienții. Față de aceeași perioadă a anului trecut, legumele românești sunt și cu 40% mai ieftine.