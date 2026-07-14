Românii investesc tot mai mult în grădinile de acasă, însă canicula le poate compromite în doar câteva zile. Specialiștii spun că, dacă alegem plante rezistente și le îngrijim corect, grădina poate rămâne verde chiar și în perioadele cu temperaturi extreme.

Câteva zile cu temperaturi extreme sunt suficiente pentru ca florile și arbuștii sensibili să se usuce. Cele mai frecvente greșeli sunt udarea la prânz și folosirea unei cantități prea mici de apă. Dar nu e tot. Secretul unei grădini care rezistă bine vara, începe la alegerea plantelor. Aici vorbim despre specii precum levănţica, echinaceea şi chiar salvia, care rezistă foarte bine la temperaturi ridicate. În schimb, avem şi unele plante cu pretenţii, cum ar fi hortensiile, care au nevoie de mult mai multă apă şi mult mai multă îngrijire.

Amenajarea unei grădini rezistente la temperaturi extreme nu este însă ieftină

Specialiștii recomandă și grădini cu plante adaptate climei locale. "Aş recomanda o zonă în grădină de perenial garden, este exact ce avem noi aici în spate. Ideal ar fi s-o facem pe un valonament, adică să înălţăm plantele", a declarat Liliana Theodoru, peisagist. "Udaţi rar şi profund, în aşa fel încât rădăcinile să ajungă la apa mult timp. Trebuie udat dimineaţa în zori, cel puţin o oră. Puneţi mulci pe pământ. Mulcii sunt o tocătură vegetală, din frunze şi din lemn, care acoperă solul şi menţine umiditatea", a declarat Andreea Oagănă, proprietar grădină.

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Amenajarea unei grădini rezistente la temperaturi extreme nu este însă ieftină. "Deci preţul pe grădinile mici, de la 100 de metri pătraţi în sus, creşte de la minim 50 de euro m2 şi bineînţeles, în funcţie de plantele alese, se poate ajunge şi la 100 de euro pe m2", a declarat Liliana Theodoru, peisagist. În ultimul an, cererile pentru servicii de grădinărit au crescut cu 35%.