Criza economică se simte tot mai puternic. După zecile de mii de concedieri, încep să scadă și salariile. Câștigurile medii s-au redus în 12 județe. Companiile au tăiat bonusurile și au blocat angajările. În același timp, decalajele rămân uriașe: un angajat din București câștigă aproape dublu față de unul din Teleorman, de exemplu.

Florentina este asistentă medicală în Slatina, iar veniturile i-au scăzut în ultimul an.

"Știu că a scăzut, s-a tăiat rația de hrană. După 35 de ani de muncă e foarte greu. Nu se reflectă valoarea financiară în anii de muncă, în anii de experiență. Noi dintotdeauna am economisit, deci când te înveți cu puțin, e bine. Dar e greu, avem și copil, o să meargă la facultate, e greu", a mărturisit Florentina Știrbescu.

În 12 județe din țară, salariile nu au fost doar erodate de inflație, ci au și scăzut nominal față de anul trecut.

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Cea mai mare scădere o simt oamenii din județul Bacău, urmați de localnicii din Giurgiu, Constanța și Ialomița. Acolo au dispărut locurile de muncă bine plătite și au apărut mai multe joburi cu salarii mici. În plus, unele companii au redus bonusurile acordate angajaților.

"Avem orașe în care avem o singură fabrică sau maximum două-trei companii care angajează. Asta e un dezechilibru în piața muncii care se vede în salarii. Când o companie are venituri mici, adică are profitabilitate redusă, evident că asta se răsfrânge în bonusuri sau în alte beneficii pe care le dădeau angajaților", a explicat Adrian Asoltanie, analist economic.

În celelalte județe, salariile au crescut doar ușor, iar avansul a fost aproape în întregime înghițit de inflație.

"În condițiile creșterii inflației de două cifre, creșterile salariului minim și mediu, în mediul privat, aceste creșteri procentuale, evident, în condițiile economice actuale, sunt foarte mici. Și vorbim de creșteri de 3,5%, în condițiile unei inflații de peste 10%", a spus Oana Botolan, expert HR.

În același timp, prăpastia dintre județe se adâncește. În București, salariul mediu net depășește 7.600 de lei, în timp ce în Teleorman abia trece de 4.100 de lei. Diferența este de 3.500 de lei pe lună, iar fără investiții și locuri de muncă mai bine plătite, județele sărace riscă astfel să rămână și mai mult în urmă.

"Sunt prea puțini angajatori. Pur și simplu, mediul economic este subdezvoltat. O să vedem că aceste județe sau orașe au și o pondere mare de români care pleacă în alte țări", a mai spus Adrian Asoltanie.

"Majoritatea corporațiilor din mediul privat sunt concentrate în județele pe care le vedem în topul clasamentelor. Cu cât avem mai multe companii mari într-un anumit județ, cu atât o să avem mai multe posturi de specialiști, seniori și de management, care vin cu pachete salariale mai mari. În consecință, media va fi imediat trasă în sus", a explicat Oana Botolan.

20% dintre firme au blocat angajările în ultimul an, pe fondul scăderii consumului și al puterii de cumpărare.