Într-o perioadă în care mulţi copii îşi doresc sau îşi propun să se bucure din plin de ceea ce înseamnă vacanţa de vară, este de aşteptat ca mulţi părinţi să aştepte cu nerăbdare livrarea alocaţiilor pentru copii pe luna august 2026.

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în august 2026 - Profimedia

La momentul actual, pentru fiecare minor care are între 2 şi 18 ani se acordă o alocaţie lunară de aproape 300 de lei, în timp ce pentru fiecare minor de până în doi ani se achită o alocaţie lunară de peste 700 de lei.

Există cazuri punctuale de minori cu deficienţe care pot încasa peste 700 de lei pe lună până la vârsta de trei ani sau chiar până la vârsta de 18 ani.

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în august 2026

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În mod normal, părinţii care au ales să încaseze alocaţiile pentru copii pe card ar trebui să primească banii în ziua de 8 a lunii. Cum însă în august ziua de 8 pică într-o sâmbătă, este de aşteptat ca alocaţiile să fie livrate, mai degrabă, începând de luni, 10 august 2026, şi nu în prealabil, respectiv vineri, 7 august 2026.

Pentru cei care primesc alocaţiile pentru copii prin Poştă trebuie precizat că alocaţiile aferente lunii august ar urma să fie livrate în prima jumătate a lunii.