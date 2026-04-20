Aşteptată de toată lumea, minunea din benzinării a venit dintr-o dată, dar ar putea să dispară la fel de brusc. Benzina şi motorina costă astăzi ca la începutul războiului din Iran, care a provocat criza carburanţilor. Bucuria ar putea fi, însă, de scurtă durată. Preţul petrolului a crescut din nou, iar economiştii văd scumpiri la orizont.

- Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile

Liderul pieţei de carburanţi a ieftinit de două ori într-o zi benzina şi motorina. Tariful tăiat sâmbătă cu 65 de bani, o scădere fără precedent, s-a păstrat şi astăzi. Puţini se aşteptau ca preţurile să ajungă aşa de repede la nivelul de dinaintea marilor scumpiri. Acum, benzina costă la fel ca la începutul războiului din Golf, adică 8 lei şi 7 bani, nivel care n-a mai fost atins din 4 martie. Iar motorina se vinde cu 8,63 lei, adică preţul din 6 martie.

Preţul petrolului a crescut astăzi din nou

"Este efectul mişcărilor de preţ anterioare. Am văzut o tendinţă destul de pronunţată pe petrol, am revenit în zona minimelor ultimei perioade. Asta se translatează la pompă cu o anumită întârziere", a declarat Claudiu Cazacu, expert pieţe internaţionale. Experţii în energie avertizează - este prea devreme să deschidem şampania. "Din nefericire, această scădere s-a datorat veştii bune vehiculate vineri, a unui armistiţiu. După care, în weekend, lucrurile s-au întors la o situaţia de conflict. Şi ne putem aştepta din nou la creşteri", a declarat Corina Murafa, expert energie.

Articolul continuă după reclamă

"Preţurile vor varia de la o zi la alta. Fiecare săptămână contează şi poate să ducă la presiuni mari, chiar şi dacă nu mai avem o escaladare, ci doar situaţia se menţine cea curentă", a declarat Claudiu Cazacu, expert pieţe internaţionale. Preţul petrolului a crescut astăzi din nou: de la 90 la 95 de dolari. La acest nivel, ar putea aduce o scumpire între 30 şi 50 de bani pe litru chiar zilele următoare.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰