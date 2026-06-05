Economia României a scăzut cu 1,2% în primul trimestru din 2026. Domeniile care au tras PIB-ul în jos

Economia României a început anul în scădere, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Naţional de Statistică. PIB-ul s-a redus cu 1,2% în primul trimestru din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, deşi INS a revizuit în sus estimarea iniţială, care indica un recul mai accentuat. Construcţiile şi unele servicii au susţinut economia, însă industria, comerţul, transporturile, HoReCa şi comunicaţiile au tras rezultatul final în jos.

INS a revizuit în sus datele privind economia României în primul trimestru din acest an, de la o scădere a PIB-ului de 1,7% la 1,2% în prezent, potrivit Agerpres.

Datele statistice arată că Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru primul trimestru din 2026 a fost, pe serie brută, de 403,915 miliarde de lei preţuri curente, pe serie brută, în scădere - în termeni reali - cu 1,2 % faţă de trimestrul I din 2025.

Domeniile care au susţinut economia

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Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2026, a fost de 497,820 miliarde de lei preţuri curente în termeni nominali, iar în termeni reali, în scădere cu 1,1% faţă de trimestrul I din 2025. Comparativ cu trimestrul anterior nu s-a modificat.

La creşterea PIB, în trimestrul I din 2026 faţă de trimestrul I din 2025, au contribuit următoarele ramuri: construcţiile (+0,4%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB şi care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 7,9%; activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+0,3%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 11,6%.

Sectoarele care au tras PIB-ul în jos

Potrivit datelor INS, contribuţii negative la modificarea PIB au fost înregistrate în industrie (-0,2%), cu o pondere de 15,8% la formarea PIB şi care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,2%; comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (-0,8%), cu o pondere de 22,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,1%; informaţiile şi comunicaţiile (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 4,1%.

De asemenea, au mai fost consemnate scăderi în domeniul tranzacţiilor imobiliare (-0,1%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,9%; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (-0,3%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,9%; administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială (-0,2%), cu o pondere de 14,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,3%.

Agricultura, intermedierile financiare şi asigurările nu au contribuit la creşterea PIB.

De asemenea, impozitele nete pe produs nu au contribuit la creşterea PIB, având o pondere de 11,6% la formarea PIB, iar volumul lor a înregistrat o scădere cu 0,6%.