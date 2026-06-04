Vremea schimbă gustul mierii. Sezonul de recoltare a început promiţător pentru fermieri, cu rapiţa. Mierea albă, cu o consistenţă mai groasă, nu este la fel de populară ca cea de tei sau de salcâm, dar este extrem de sănătoasă, spun medicii. În plus, este şi mult mai ieftină.

Zumzet mare în stupine. A fost un an bun pentru mierea de rapiţă.

"A crescut cu 30-40% producţia, cantitatea de miere, cel puţin faţă de anul trecut. E foarte bună, gustoasă, cremoasă", a mărturisit Ionel Lungu, apicultor.

Mierea de rapiţă se vinde la producători şi în pieţe cu 30 de lei kilogramul.

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Mierea de rapiţă este foarte bună pentru oase şi digestie, spun apicultorii. Este prima care se culege în sezon şi întăreşte stupii pentru următoarele recolte la salcâm, tei şi floarea-soarelui, produse mult mai căutate, dar şi mai scumpe pe piaţă.

"Pentru albine este foarte bine, că se dezvoltă în perioada aia când au cea mai mare nevoie. În luna aprilie, la început şi la sfârşit. Înainte de salcâm, ele pot să-şi facă efectivele şi reginele să conteze, având un nectar consistent care vine în stoc în fiecare zi", a declarat Radu Plăvanescu, apicultor.

"Cultura de rapiţă este şi o cultură meliferă cu un potenţial fantastic", susţine Ioan Puiu, profesor știința plantelor.

Mierea de rapiţă nu este printre cele mai vândute.

Deşi poate nu este cea mai aspectuasă, mierea de rapiţă este cu siguranţă foarte gustoasă. Şi mai mult decât atât, cel mai mare avantaj al ei, este că nu schimbă gustul nici măcar în băutura în care o punem.

"Rapiţa are un miros şi un gust specific, care nu este apreciat chiar de toată lumea. Ea este o miere foarte bună, dar cristalizează foarte repede şi se face albicioasă", mai spus Radu Plăvanescu.

Anul acesta, suprafaţa cultivată de rapiţă a atins un nivel record, peste un milion de hectare. Producţia de miere variază între 50 şi 150 de kilograme la hectar.