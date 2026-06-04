Austeritatea se măsoară în coşuri mai mici cu produse tot mai puţine. Românii au redus consumul la maximum. Până şi de Paşte au cumpărat mult mai puţin decât în alţi ani. O prăbuşire asemănătoare a mai fost doar în pandemie, arată datele de la Statistică.

Pentru tot mai mulți români, mersul la piață sau la magazin a devenit un calcul atent: ce pun în coș, la ce renunță și ce cumpărături pot amâna. Datele pentru aprilie, luna cu Paştele, arată cea mai abruptă scădere a consumului din ultimele nouă luni. S-a mai întâmplat asta în ultimii ani doar la lockdown-ul din pandemie. Declinul a început încă din august anul trecut, odată cu mărirea TVA şi a accizelor, când totul s-a scumpit semnificativ.

Consumul înseamnă aproximativ 60% din PIB

Cele mai mari scăderi au fost la haine, electrocasnice si mobilă. Volumul vânzărilor a scăzut cu aproape 8% față de acceaşi lună a anului trecut. Alimentele și băuturile au scăzut cu aproape 7%, iar carburanții cu 2%. Oamenii taie mai întâi produsele scumpe sau neesențiale: carne de vită, pește, dulciuri, băuturi răcoritoare și produse pentru casă. Alimentele de bază rămân prioritare: lactate, brânzeturi, legume, fructe, pâine, carne de porc și de pui. Şi mărcile proprii sunt foarte des puse în coşurile de cumpărături.

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Dacă tendința continuă, există riscul să intrăm într-o recesiune reală, avertizează economiştii. "În acest moment suntem într-un punct al recesiunii semnificativ. Până când ineficienta dpm meu de vedre guvernamentala în admin veniturilor nu se vă transforma radical în masuri care să sustină desaracirea populației, nu pot să spun decât: prudenta, pt că setul de masuri pe care îl practica acum Guvernul e de profunda recesiune", a declarat Radu Soviani, analist economic. Consumul înseamnă aproximativ 60% din PIB. Atunci când oamenii cumpără mai puţin, companiile vând mai greu, investiţiile încetinesc, iar riscul de falimente şi concedieri creşte.