Care sunt preţurile la carburanţi, 11 august 2026. Preţul la motorină premium a scăzut cu 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 11 august 2026, preţul la motorină premium este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul la motorină premium este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul pentru un litru de motorină premium a scăzut cu 10 bani, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,84 şi 11,44 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium, motorină standard şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard continuă să coste între 9,32 şi 9,42 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 9,84 şi 10 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 10,47 şi 10,63 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,57 şi 4,6 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

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Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 11 august trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţele Sălaj, Arad şi Timiş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,26 lei şi litrul de motorină cu 10,43 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,32 lei şi litrul de motorină cu 10,43 lei.