Obiectul pe care să nu-l pui niciodată în tava de la controlul de securitate din aeroport

În graba de a trece cât mai repede de controlul de securitate pe aeroport, pasagerii își scot din bagaje lichidele, laptopurile sau hainele și le pun în tăvile de verificare. Există însă un obiect pe care ar fi mai bine să nu-l lăsăm niciodată la vedere, scrie presa poloneză .

Un paznic a explicat într-un comentariu lăsat la un videoclip pe TikTok, că nu ar trebui să punem niciodată telefonul pe tava de la controlul de securitate. "Este cel mai rapid mod ca cineva să-l fure".

Potrivit acestuia, telefoanele mobile se numără printre obiectele care pot fi furate cu ușurință în aeroporturi. Motivul este simplu: sunt lăsate la vedere, iar în aglomerația de la filtrele de securitate poate fi ușor ca cineva să întindă mâna și să plece cu ele.

Datele Administrației pentru Securitatea Transporturilor din Statele Unite (TSA) arată că, în fiecare lună, pe aeroporturile americane sunt pierdute între 90.000 și 100.000 de obiecte.

Articolul continuă după reclamă

Ce trebuie să scoatem din bagaj la controlul de securitate

Regulile nu sunt identice pe toate aeroporturile, iar procedurile pot varia în funcție de țară și de echipamentele folosite. În unele aeroporturi, pasagerilor li se cere să scoată dispozitivele electronice din bagaj, în timp ce în altele telefoanele pot rămâne în bagajul de mână.

În cazul laptopurilor, regulile tradiționale ale TSA prevăd scoaterea acestora din bagaj la controlul de securitate. În ceea ce privește telefoanele, procedura poate fi diferită de la un aeroport la altul.

În mod obișnuit, pasagerii trebuie să scoată și lichidele și produsele cosmetice aflate în recipiente de maximum 100 de mililitri și să le pună într-o pungă transparentă.

Tot mai multe aeroporturi din Europa folosesc însă scanere 3D moderne, care permit verificarea conținutului bagajelor fără ca pasagerii să fie nevoiți să scoată toate recipientele.