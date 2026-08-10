Revolut a obţinut o licenţă bancară completă în Europa. În ce ţară va intra ca bancă

Fintech-ul britanic Revolut a anunţat luni că subsidiara sa Revolut Bank S.A. a obţinut o licenţă bancară completă în urma evaluării comune a Băncii Centrale Europene (BCE) şi a Autorităţii de reglementare prudenţială din Franţa (ACPR), potrivit Agerpres.

Decizia a fost oficial adoptă de Consiliul guvernatorilor BCE, după o analiză de reglementare cuprinzătoare efectuată alături de ACPR.

În prezent, Revolut are aproximativ 30 milioane de clienţi în Europa Occidentală, doar anul trecut adăugând aproape opt milioane de noi utilizatori.

Pe plan global, numărul clienţilor depăşeşte 75 milioane, pe 40 de pieţe internaţionale.

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Conform noului cadru operaţional, Revolut Bank S.A. va începe progresiv să-şi servească clienţii persoane fizice şi juridice din Franţa, înainte de extinderea pe alte pieţe majore din Europa: Germania, Irlanda, Italia, Portugalia şi Spania.

Actuala entitate a companiei din Lituania, Revolut Bank UAB, va gestiona operaţiunile pentru restul Spaţiului Economic European (SSE).

Acest aranjament dual duce la o o structură operaţională adaptabilă în Europa, ambele entităţi bancare rămânând sub supervizarea directă a Băncii Centrale Europene, alături de autorităţile locale naţionale competente.

Obţinerea licenţei face parte din strategia mai amplă de extindere în Europa Occidentală, unde grupul s-a angajat să investească peste un miliard de euro. În plus, compania angajează în regiune peste 600 de persoane.

Totodată, Revolut a confirmat planificata deschidere în 2027 o noului sediu din Europa Occidentală, la Paris, unde este şi conducerea sa regională.

"Obţinerea acestei licenţe reprezintă o etapă semnificativă a Revolut ca grup bancar", a afirmat preşedintele Consiliului de administraţie al Revolut pentru Europa Occidentală, Frederic Oudea.

Recent, publicaţia Financial Times (FT) informa că Banca Centrală Europeană (BCE) a intervenit anul trecut pentru a reduce temporar extinderea fintech-ului britanic Revolut în Europa, cerându-i să-şi consolideze sistemele interne de control înainte de a merge mai departe cu lansarea de noi produse financiare.

BCE ar fi impus o serie de restricţii Revolut, cea mai valoroasă companie de tehnologie financiară din Europa, exprimându-şi temerile privind viteza cu care sunt introduse noile servicii şi adecvarea proceselor sale interne de evaluare a riscurilor şi respectare a reglementărilor.

Măsurile vizează subsidiara bancară europeană, care operează sub o licenţă obţinută în Lituania. În special, BCE a cerut Revolut să suspende lansarea anumitor produse noi în Spaţiul Economic European (SEE) până când deficienţele identificate de supervizori sunt rezolvate. De asemenea, instituţia cu sediul la Frankfurt ar fi solicitat o revizuire independentă a managementului riscurilor, a respectării reglementărilor şi a funcţiilor de control juridic.

Acţiunea reprezintă una dintre cele mai semnificative intervenţii ale autorităţii de reglementare ce vizează una dintre companiile fintech cu cea mai rapidă creştere din ultimii ani. Pe plan global, Revolut are în prezent aproximativ 75 milioane de clienţi, iar anul trecut a înregistrat un profit înainte de taxe de aproximativ 1,7 miliarde de lire sterline, consolidându-şi poziţia în rândul operatorilor financiari digitali de vârf din Europa.

Conform Financial Times, acţiunile BCE reflectă convingerea că expansiunea unei bănci trebuie să meargă mână în mână cu consolidarea guvernanţei sale, a managementului riscurilor şi a respectării reglementărilor.

Reprezentanţii Revolut au dat asigurări că au implementat măsurile cerute şi cooperează cu autorităţile de reglementare. Restricţiile ar urma să fie ridicate imediat ce măsurile solicitate de autorităţile de reglementare sunt finalizate.

Compania cu sediul în Londra a precizat recent că intenţionează să-şi continue planurile de expansiune, având ca obiectiv să ajungă la peste 100 milioane de clienţi activi zilnic, în 100 de ţări.