Care sunt preţurile la carburanţi, 14 august 2026. Preţul la motorină a crescut cu 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 14 august 2026, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul la motorină a crescut cu 10 bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,67 şi 10,88 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,89 şi 11,64 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină standard continuă să coste între 9,51 şi 9,57 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 9,99 şi 10,15 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,57 şi 4,6 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

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Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 14 august trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Arad, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,35 lei şi litrul de motorină cu 10,63 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,48 lei şi litrul de motorină cu 10,63 lei.