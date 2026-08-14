Grecia nu scapă de incendii, noi imagini cu flăcări care au cuprins de această dată o pădure din nord, în regiunea turistică Halkidiki. Autoritățile au început evacuarea turiștilor, iar o misiune de salvare a fost organizată pentru evacuarea a aproape 500 de oameni, care se aflau pe plajă. Riscul de incendiu rămâne extrem de ridicat și astăzi, când este prognozat vânt cu viteze de până la 100 de kilometri pe oră.

Situația s-a îmbunătățit joi seară în cazul incendiului de amploare izbucnit în Siviri, pe peninsula Halkidiki din Grecia, după ce flăcările s-au extins de pe terenuri agricole și împădurite către o zonă rezidențială. Localnicii au relatat că mai multe case și vehicule au fost avariate, în timp ce vântul puternic a alimentat incendiul, iar fumul dens s-a răspândit în zonă, potrivit ekathimerini.

Autoritățile au început evacuarea pe mare de pe plaja din Siviri, folosind o navă a pazei de coastă, nouă ambarcațiuni private și un vas rapid de pasageri. Cel puțin 220 de persoane fuseseră evacuate către marina Sani, iar alte 92 erau transportate acolo la bordul navei Speedrunner. Alți localnici au rămas pe plajă, în așteptarea evacuării.

Doi pompieri au fost răniți în timpul intervenției

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Un hotel din Fourka, localitate aflată în apropiere, fusese evacuat anterior, inclusiv un grup de copii din Ucraina. Operațiunea de stingere a incendiului a fost suplimentată la 155 de pompieri, între care patru echipe specializate în incendii de vegetație, și 59 de autospeciale. Au fost mobilizate nouă aeronave și șapte elicoptere, dintre care unul coordona intervenția aeriană. Au fost folosite și cisterne municipale și utilaje grele.

Doi pompieri au fost răniți și transportați la spital. Unul a suferit o entorsă la picior, iar celălalt arsuri ușoare. Serviciul grec de ambulanță a fost plasat în stare de alertă sporită pentru a sprijini operațiunile de evacuare.

Incendiul ar fi pornit de la un stâlp de electricitate doborât de vânt

Mesajele de urgență transmise prin sistemul 112 le-au cerut locuitorilor din Siviri să evacueze spre Mola Kaliva, iar celor din Fourka să se îndrepte către Skioni. Televiziunea publică elenă ERT a relatat că incendiul ar fi putut izbucni după ce vântul puternic a doborât un stâlp de electricitate, provocând o scânteie. Autoritățile nu au confirmat însă cauza.

Incendiul a izbucnit într-o perioadă în care Halkidiki se confrunta cu un risc crescut de incendii de vegetație. Autoritățile au anunțat restricții temporare pentru accesul pietonal și auto în zonele împădurite din municipalitățile Kassandra, Sithonia și Aristotelis. Restricțiile intră în vigoare vineri. În Kassandra și Sithonia, acestea se aplică între orele 08:00 și 20:00. În Aristotelis, unde riscul de incendiu a fost clasificat drept foarte ridicat, măsurile rămân valabile până sâmbătă, la ora 08:00.

Alte incendii de vegetație au fost raportate joi în Vartholomio, în regiunea Ilia din vestul Peloponezului, și în apropiere de Makyneia, în Nafpaktos. La Vartholomio ardea vegetație joasă, în timp ce la Makyneia pompierii interveneau într-o zonă împădurită. În ambele cazuri au fost mobilizate echipe la sol și aeronave, iar locuitorilor li s-a cerut să rămână vigilenți.