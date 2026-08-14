Plătim carburanţii la fel ca alte ţări mult mai dezvoltate, din toate punctele de vedere, spune Paul Nicolau, alias Pescobar. Omul de afaceri spune că reducerea preţului la motorină cu nici 70 de bani nu este suficientă. Dat fiind că este mai mereu pe drumuri, ajunge să cheltuiască aproximativ 1500 de euro pe combustibil, pe lună, în condiţiile în care Rolls Royce-ul său consumă în medie 19.3 litri la suta de kilometri.

Mădălina Chiţac: Preţurile la motorină vor scădea de duminică. Da, doar motorina se ieftineşte cu 70 de bani pe litru. E suficient?

Paul Nicolau: Nu prea e suficient! La ce salarii avem şi la cum e treaba în România, nu e suficient. Na, plătim carburanţi la fel ca celelalte ţări mult mai dezvoltate din toate punctele ca noi.

M.C.: Cât vă costă carburantul la maşina asta?

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P.N.: Pe lună depinde ce drumuri am aşa, de câţi mulţi kilometri fac. Şi eu fac kilometri mulţi şi cred că peste 1500 de euro. Da, fac kilometri mulţi.

M.C.: Mult!

P.N.: Da, mult! Şi uitaţi, consumul este de 19.3 litri pe suta de kilometri.

M.C.: Foarte mult!

P.N.: Tocmai de-aia nu prea vedeţi pe stradă maşini de-astea!

Pescobar conduce un Rolls Royce Ghost Black Badge. Preţul unei astfel de maşini porneşte de la 420.000 de euro şi poate depăşi jumătate de milion de euro, în funcţie de dotări.

Scade preţul motorinei

Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20%, în perioada 16-31 august, pe fondul creșterii puternice a prețurilor la pompă și a cotațiilor internaționale. Măsura înseamnă o reducere de 68 de bani pe litru pentru șoferi, iar Ministerul Finanțelor anunță că nivelul intervenției va fi reevaluat la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței.