Care sunt preţurile la carburanţi, 3 septembrie 2026. Au crescut cu până la 7 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 3 septembrie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la şapte bani pe litru, iar asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,55 şi 9,61 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,03 şi 10,18 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,74 şi 10,99 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină standard şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de motorină standard continuă să coste între 9,97 şi 10,23 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,6 şi 4,63 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Articolul continuă după reclamă

Pentru 3 septembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţele Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Gorj, Sibiu şi Suceava, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,48 lei şi litrul de motorină cu 9,97 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,48 lei şi companii din Cluj Napoca ce vând litrul de motorină cu 9,96 lei.