De ce ar trebui să ne îngrijoreze "Super" El Nino. Efectele pe termen lung ale fenomenului meteo extrem

El Nino devine tot mai puternic, iar riscul de valuri de căldură, ploi torenţiale şi alte fenomene meteo extreme rămâne ridicat în numeroase regiuni ale lumii. Administraţia Naţională de Meteorologie atrage atenţia asupra evoluţiei fenomenului climatic, în contextul în care temperaturile apei dintr-o zonă-cheie a Oceanului Pacific au ajuns cu peste 2 grade Celsius peste valorile normale.

Alertă de secetă în Honduras din cauza El Nino - Profimedia

Riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme, de la valuri de căldură până la precipitaţii foarte abundente, este în creştere în numeroase regiuni ale globului, potrivit informaţiilor prezentate de ANM.

Fenomenul El Nino a ajuns la un nivel ridicat de intensitate şi continuă să se consolideze într-un ritm îngrijorător. Organizaţia Meteorologică Mondială avertizează, la rândul său, că un episod puternic de El Nino este în dezvoltare şi poate influenţa temperaturile şi regimul precipitaţiilor în numeroase regiuni ale lumii.

Ce este fenomenul El Nino

El Nino reprezintă încălzirea neobişnuită a apelor de suprafaţă din zona centrală şi estică a Oceanului Pacific.

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Denumirea provine de la pescarii peruani, care au observat apariţia unui curent marin cald în perioadele în care capturile de peşte scădeau. Aceştia l-au numit El Nino, adică "Pruncul Isus", cel mai probabil pentru că fenomenul devenea de obicei evident în perioada Crăciunului.

La polul opus se află La Nina, un fenomen caracterizat prin temperaturi neobişnuit de scăzute ale suprafeţei oceanului în aceeaşi regiune, însoţite de o intensificare a vânturilor predominante de suprafaţă.

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În timpul unui episod El Nino, căldura acumulată în ocean este eliberată în atmosferă, ceea ce contribuie la creşterea temperaturilor globale şi la modificarea regimului precipitaţiilor.

Temperatura apei a crescut cu 2 grade peste valorile normale

Cercetătorii consideră că este prezent un fenomen El Nino atunci când temperatura de la suprafaţa mării într-o zonă-cheie a Pacificului depăşeşte media cu cel puţin 0,5 grade Celsius.

Potrivit datelor prezentate de ANM, măsurătorile indică în prezent temperaturi cu peste 2 grade Celsius mai ridicate decât nivelul normal.

Organizaţia Meteorologică Mondială a avertizat, de asemenea, că încălzirea apelor Pacificului poate adăuga mai multă căldură şi umezeală în sistemul climatic, favorizând intensificarea unor fenomene extreme precum valurile de căldură şi precipitaţiile abundente.

Cum este monitorizat El Nino

Predicţiile privind evoluţia fenomenului sunt strâns legate de ceea ce se întâmplă în zona tropicală a Oceanului Pacific, unde specialiştii urmăresc permanent mai mulţi indicatori.

Experţii folosesc modele climatice pentru a estima modul în care condiţiile atmosferice şi oceanice ar putea evolua în lunile următoare.

Pentru o monitorizare cât mai exactă sunt utilizate informaţii furnizate de sateliţi, geamanduri oceanografice, nave de cercetare, dar şi măsurători atmosferice realizate de serviciile naţionale de meteorologie şi hidrologie din mai multe ţări.

Specialiştii monitorizează temperatura de la suprafaţa apei, vântul, cantitatea de precipitaţii, presiunea atmosferică şi căldura acumulată în ocean. Toate aceste informaţii sunt introduse în modelele folosite pentru realizarea prognozelor.

Cum poate schimba El Nino vremea în întreaga lume

Episoadele El Nino au, de regulă, un efect de încălzire asupra climei globale, iar cele mai pronunţate consecinţe se pot manifesta în anul care urmează dezvoltării fenomenului.

El Nino este asociat cu precipitaţii mai abundente şi inundaţii în America de Sud, Africa de Est şi sudul Statelor Unite.

În alte regiuni efectul poate fi exact opus. Estul şi nordul Australiei, Indonezia, sudul Africii şi anumite zone din Asia de Sud se pot confrunta cu secetă, inclusiv pe fondul diminuării activităţii musonice.

Fenomenul este asociat, totodată, cu o activitate mai redusă a uraganelor.

Pe scurt, un ocean şi o atmosferă mai calde pun la dispoziţie mai multă energie şi umezeală, două dintre ingredientele care pot favoriza apariţia şi intensificarea fenomenelor meteorologice extreme, precum valurile de căldură şi ploile abundente.