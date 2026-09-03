Ministrul Apărării din Estonia, păcălit de indieni, a demisionat. A pierdut 70 mil € pe muniție pentru Ucraina

Ministrul eston al Apărării, Hanno Pevkur, şi-a anunţat demisia în urma criticilor formulate de Oficiul Naţional de Audit cu privire la modul în care au fost gestionate achiziţiile din sectorul apărării. Decizia vine după ce s-a aflat că Estonia a plătit în avans 70 de milioane de euro unor companii indiene, în cadrul unor contracte pentru cumpărarea de obuze de artilerie destinate Ucrainei. Pevkur spune că, deşi nu se consideră personal vinovat, îşi asumă responsabilitatea politică pentru domeniul pe care l-a condus.

Hanno Pevkur, membru al Partidului Reformei şi ministru al Apărării din 2022, a anunţat la emisiunea de ştiri "Aktuaalne kaamera", difuzată de ETV, că va părăsi funcţia. El a explicat că un lider trebuie să aibă curajul să îşi asume răspunderea politică inclusiv atunci când responsabilitatea nu îi aparţine în mod direct, potrivit ERR News.

"În calitate de ministru al Apărării, trebuie, desigur, să recunosc că sunt responsabil pentru întregul domeniu aflat în subordinea ministerului. Un lider trebuie să aibă atât curajul, cât şi statura de a-şi asuma responsabilitatea politică, chiar şi atunci când nu există o responsabilitate personală. Îmi voi asuma această responsabilitate, iar premierul va trebui să găsească un nou ministru al Apărării", a declarat Hanno Pevkur.

Pevkur îşi asumă responsabilitatea politică pentru întregul sector al Apărării

Într-un mesaj publicat pe reţelele sociale în acelaşi timp cu interviul acordat televiziunii estone, Pevkur a precizat că ministrul nu se ocupă direct de fiecare negociere contractuală sau de inventarierea echipamentelor, însă criticile formulate de Oficiul Naţional de Audit ridică problema răspunderii politice.

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"Deşi ministrul nu numără şosete şi muniţie şi nu poartă negocierile contractuale, criticile Oficiului Naţional de Audit, în special cele privind activitatea Forţelor de Apărare şi a Centrului pentru Investiţii în Apărare, ridică problema responsabilităţii politice", a transmis Pevkur.

Ministrul a adăugat că, în aceste condiţii, consideră corect să îşi asume răspunderea pentru întregul sector şi să predea mandatul la momentul pe care premierul îl va considera potrivit.

"Fac acest lucru cu convingerea fermă că am luat deciziile corecte pentru consolidarea apărării naţionale. Estonia este mai bine apărată ca niciodată", a mai spus acesta.

Estonia a plătit 70 de milioane de euro în avans unor companii din India

Scandalul s-a amplificat după ce a ieşit la iveală că Estonia încercase să cumpere obuze de artilerie pentru Ucraina şi plătise în total 70 de milioane de euro în avans unor companii indiene care, până atunci, nu vânduseră niciun obuz.

Magnus-Valdemar Saar, care conducea la momentul respectiv Centrul pentru Investiţii în Apărare, RKIK, a susţinut că nicio decizie importantă nu a fost luată fără aprobarea conducerii Ministerului Apărării.

Potrivit acestuia, atât ministrul Hanno Pevkur, cât şi Kusti Salm, pe atunci secretar permanent al ministerului, ştiau despre situaţie în perioada negocierilor pentru primul contract. Ulterior, noul secretar permanent, Kaimo Kuusk, ar fi fost la rândul său ţinut la curent.

Ministrul recunoaşte că nu a citit contractele

Pevkur a confirmat că documentele i-au fost prezentate de RKIK, însă a recunoscut că nu a citit contractele. Întrebat de ce nu le-a analizat, ministrul a răspuns că asemenea detalii nu intră în atribuţiile directe ale şefului Ministerului Apărării.

"Ministrul Apărării nu negociază contracte şi nu numără şosete şi muniţie. Ministrul ia decizia fundamentală de a sprijini Ucraina. Pregătirea negocierilor şi găsirea partenerilor contractuali sunt responsabilitatea RKIK", a explicat Pevkur.

În aceeaşi zi, o comisie specială a Parlamentului eston, Riigikogu, a analizat neclarităţile privind contabilitatea din sectorul apărării. Audierea a fost organizată în urma unui raport consolidat al Oficiului Naţional de Audit, care semnala probleme în acest domeniu.

Presiuni politice pentru demisia ministrului

Înainte ca Pevkur să îşi anunţe decizia, mai mulţi lideri politici ceruseră public plecarea sa din funcţie. Printre aceştia s-au numărat Toomas Uibo, liderul grupului parlamentar Estonia 200, preşedintele Partidului Social Democrat, Lauri Läänemets, şi liderul Isamaa, Urmas Reinsalu.

Premierul Kristen Michal convocase pentru joi dimineaţă o reuniune a Cabinetului, în cadrul căreia auditorul general urma să prezinte situaţia neclară din contabilitatea sectorului apărării.

Şeful Guvernului declarase că nu consideră că Hanno Pevkur este personal vinovat pentru tranzacţiile controversate, însă subliniase că acest lucru nu exclude asumarea responsabilităţii politice. În opinia sa, ministrul putea lua singur o decizie în privinţa mandatului său.

În mesajul prin care şi-a anunţat plecarea, Pevkur le-a mulţumit militarilor, membrilor Ligii Apărării, funcţionarilor, industriei de apărare şi aliaţilor Estoniei, precum şi foştilor şi actualilor premieri Kaja Kallas şi Kristen Michal pentru încrederea acordată.

"Securitatea Estoniei nu este proiectul unei singure persoane. Este responsabilitatea noastră comună", a transmis Hanno Pevkur.