Castelul Banffy, printre marii câştigători ai Premiilor Europene pentru Patrimoniu

Castelul Bánffy din Răscrurci se numără printre câştigătorii din acest an ai Premiilor Europene pentru Patrimoniu/ Premiilor Europa Nostra, cofinanţate prin programul Europa Creativă al UE, la categoria Conservare şi Reutilizare Adaptivă.

Restaurarea castelului a fost realizată cu un profund respect pentru istorie şi autenticitate, urmărind totodată să-i ofere o funcţiune contemporană: un spaţiu deschis - un centru cultural dedicat evenimentelor, educaţiei şi dialogului, contribuind la promovarea valorilor culturale şi la consolidarea identităţii locale.

Potrivit Consiliului Judeţean Cluj, proiectul de restaurare a fost derulat în urma accesării de fonduri europene, în valoare de aproximativ 4 milioane de euro, la care s-au adăugat aproximativ 7,5 milioane de euro din bugetul judeţului.

Castelul de la Răscruci, administrat de Consiliul Judeţean Cluj, face parte din ansamblul arhitectural Bánffy de la Bonţida. Monumentul a fost construit în stil neoclasic eclectic şi este împrejmuit de un domeniu folosit în epocă drept reşedinţă de vară a familiei Banffy.

Articolul continuă după reclamă

Castelul oferă vizitatorilor o incursiune în timp, putând fi remarcată o largă paletă de componente artistice - tâmplăriile, ornamentica, finisajele din lemn şi lemn pictat, mobilierul, şemineul, sobele de teracotă, vitraliile, inscripţiile care fac din acesta un important punct de reper pe harta turismului transilvănean.

Etajul castelului are o bibliotecă/mediatecă, o sală multifuncţională pentru activităţi culturale, o sală de curs de mici dimensiuni, un birou de cercetare şi unul administrativ, precum şi grupuri sanitare. Subsolul imobilului include un spaţiu expoziţional.

O atracţie aparte este reprezentată şi de parcul castelului, care cuprinde lacul cu ponton din lemn, fântâna arteziană, dar şi un generos spaţiu verde.

Câştigătorii vor fi celebraţi joi, în cadrul galei Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2026, la Teatrul Municipal din Nicosia, Cipru.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰