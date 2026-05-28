Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte

de Larisa Andreescu

la 28.05.2026 , 10:31
Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică, valabile joi și vineri în mare parte din țară. Meteorologii anunță rafale de până la 90 km/h la munte, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în unele regiuni.

Vreme severă în mai multe zone din țară

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă din 28 mai, ora 10:00, până pe 29 mai, ora 23:00.

Pe parcursul zilei de joi, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 45-55 km/h. În regiunile sudice, pe arii restrânse, vor fi perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină.

Meteorologii avertizează că în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 l/mp.

Vineri, intensificările vântului se vor resimți mai ales în nordul, centrul și estul țării, iar local și în restul regiunilor, cu viteze la rafală de 45-55 km/h.

Cod galben de vânt puternic joi

ANM a emis un Cod galben valabil joi, 28 mai, între orele 10:00 și 21:00.

Sunt vizate Moldova, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și jumătatea de vest a Olteniei.

În aceste zone, vântul va sufla cu rafale de 50-70 km/h. La munte, în Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele pot ajunge la 70-90 km/h.

Un nou Cod galben intră în vigoare vineri

Meteorologii au emis o nouă atenționare Cod galben pentru ziua de vineri, 29 mai, între orele 10:00 și 21:00.

Vor fi afectate Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și nordul Dobrogei.

Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali rafalele vor atinge 70-90 km/h.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

vremea romania cod galben alerta vreme
A câştigat peste 9 milioane de dolari în câteva zile, dar putea pierde tot! Decizia care i-a salvat viaţa
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini"
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
Noi reguli pentru o parte din șoferii cu permis categoria B din 1 iulie 2026. Ce obligație au
A murit un celebru interlop român din garda veche! Familia lui este în stare de șoc
