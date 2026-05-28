Cod galben de vijelii, grindină și vânt puternic în mare parte din țară. Rafalele ajung la 90 km/h la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme severă și o atenționare Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică, valabile în mai multe regiuni din țară.

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică, valabile joi și vineri în mare parte din țară. Meteorologii anunță rafale de până la 90 km/h la munte, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în unele regiuni.

Vreme severă în mai multe zone din țară

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă din 28 mai, ora 10:00, până pe 29 mai, ora 23:00.

Articolul continuă după reclamă

Pe parcursul zilei de joi, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 45-55 km/h. În regiunile sudice, pe arii restrânse, vor fi perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină.

Meteorologii avertizează că în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 l/mp.

Vineri, intensificările vântului se vor resimți mai ales în nordul, centrul și estul țării, iar local și în restul regiunilor, cu viteze la rafală de 45-55 km/h.

Cod galben de vânt puternic joi

ANM a emis un Cod galben valabil joi, 28 mai, între orele 10:00 și 21:00.