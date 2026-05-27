Video Compania de stat care şi-a pus în buget bonusuri de 6 milioane de euro doar pentru şefi

Un scandal de proporții a izbucnit la Compania de Apă Someș după votarea bugetului în Consiliul Județean Cluj. Conducerea companiei a propus aproape 6 milioane de euro pentru bonusuri de performanță și profitabilitate destinate șefilor. În paralel, aproape 200 de angajați lucrează zilnic printre substanțe toxice, ape uzate și fecale, fără bonificaţii. Muncitorii se luptă în instanță de mai bine de un an pentru sporurile prevăzute în contractele de muncă.

de Alex Prunean

la 27.05.2026 , 14:37
Este vorba espre 185 de angajaţi ai Companiei de Apă Someş care acţionează în teren. Sunt cei care îşi desfăşoară activitatea în canale, printre fecale şi chiar chimicale.

Legea prevede un spor pentru cei care lucrează în acest domeniu cuprins între 15 şi 50% din salariu. Însă începând cu anul 2010 conducerea companiei a luat decizia să nu îl mai acorde.

Angajaţii au crezut la început că e vorba despre lipsa fondurilor, dar nu a fost aşa. Şefii lor au avut mereu grijă să includă în buget bani pentru propriile bonusuri. Numai anul acesta, de exemplu, în cererea de buget pe care au comunicat-o Consiliului Judeţean erau incluse bonusuri de 31 de milioane de lei (6 mil. euro).

Directorul companiei de apă nu a putu fi prezent personal la şedinţa unde se cereau bani pentru compania pe care o conduce, pentru că se afla în deplasare tocmai în Brazilia, unde participa pe bani publici la o conferinţă despre pierderile de apă de pe reţea.

Consiliul Judeţean i-a cerut în cele din urmă să îşi plătească singur acea deplasare, iar bugetul cerut a fost redus la jumătate.

În acelaşi timp, angajaţii au deschis în instanţă un proces colectiv prin care speră să oblige compania să le acorde banii cuveniţi.

Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: "Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea"
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini"
Afacerea în care se lansează Nadia Comăneci. Are legătură cu gimnastica și costumul purtat când a luat nota 10
WSJ: „Putin ar ataca Europa în următoarele 12 luni". Moscova ar ținti statele NATO de pe flancul estic
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
