Şi în timp ce politicienii tot negociază, românii decontează. Ca să facă faţă cheltuielilor, tot mai multe familii au tăiat din micile plăceri sau chiar din nevoi. Datele de la Statistică arată că ieşirile la restaurant sunt tot mai rare. În plus, la saloanele de înfrumuseţare nu se mai stă pe listă de aşteptare ca anul trecut, acum angajații şomează.

În faţa cheltuielilor care cresc de la lună la lună, tot mai multe familii taie din micile plăceri sau din nevoi. Vizitele în saloane cosmetice au fost primele scoase de pe listă.

"Întâi îmi prioritizez toate cheltuielile, după restaurantul și frumusețea. Nu lucruri exorbitante. Mă vedeți. Stau de multe ori și mă gândesc cum reușesc anumite persoane să meargă de la o lună la alta. Salariul minim pe economie? E subzistență. Mai vorbim de salon? Lucruri care... nu. Chiar le faci acasă", a spus o femeie.

Saloanele de înfrumuseţare pierd cliente şi încasări

La saloane, efectele se văd deja în programări tot mai puține și încasări în scădere.

"Din septembrie a început toată scăderea, odată cu mărirea TVA-ului. Din ianuarie a mers foarte prost. Aveam listă de așteptare de cel puțin 20 de cliente de sărbători, nu mai există acea listă de așteptare niciodată. Sunt multe zile libere, sunt fete care lucrează din 5 zile 3, nu mai stăm toate ca înainte, când eram toate full. Mai rar manichiură sau deloc, sau și-au cumpărat kituri acasă", a explicat Dana Pătraşcu, proprietar salon de manichiură.

Femeile care îşi fac manichiura și pedichiura acasă economisesc între 150 până la 300 de lei pe lună.

Ieşirile la restaurant, tot mai rare

Nici ieşirile la restaurante nu mai sunt atât de dese.

"Față de anul trecut avem o scădere undeva de 20%, se simte. Prețurile s-au mărit", a precizat Adrian, manager de restaurant.

"Mai puține ieșiri la restaurant. Mai la pachet sau numai la restaurant. Toate s-au mărit cu cel puțin 50%, nu cu 10 cât e inflația", a punctat o persoană.

Prioritizarea cheltuielilor se vede în datele de la statistică.

Economiştii explică de ce românii strâng cureaua

"Având în vedere că aproximativ 60% din populația României se învârte undeva la 4.000 de lei pe lună, în momentul în care ești lovit din dreapta de inflație, din stânga de taxe, dobânzi mari, evident trebuie să tai de undeva. Lumea taie de pe la HoReCa, înfrumusețare, haine, de unde poate să taie fără să simtă foarte tare", a explicat Adrian Asoltanie, economist.

Românii au strâns cureaua nu doar la servicii, ci și la cumpărăturile de zi cu zi. Au cheltuit mai puțin pe mâncare, haine și produse de bază timp de opt luni la rând. În schimb, bugetul de stat a încasat mai mult: doar din TVA, veniturile au crescut cu 22% în ultimul an. Dar efectul nu va fi pozitiv pentru noi, dimpotrivă, spun analiştii.

"Scenariul de bază e acum recesiunea. Ce a dus la această recesiune? Vedem că economia a răspuns la majorarea de fiscalitate. Atât majorarea de taxe, cât și inflația, deficitul bugetar creează inflație, au redus puterea de cumpărare. Inflația probabil va mai crește", a subliniat Adrian Codîrlaşu, analist economic.

Specialiștii avertizează că, dacă tendința continuă, în multe domenii ar putea urma concedieri.

Georgiana Pocol

