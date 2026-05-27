Ora de clasă s-a transformat într-o lecţie de violenţă. O profesoară din Medgidia e în arest la domiciliu după ce şi-a ieşit din fire şi a lovit un elev de clasa a IV-a chiar în timpul orei. Totul ar fi pornit după ce copilul de 10 ani a rupt foaia cu lucrarea de la Evaluarea Naţională. În loc de calm şi explicaţii, a urmat palma. Inspectoratul va trimite o comisie în control. Profesoara riscă să rămână fără dreptul de a mai preda. Între timp, băiatul va avea nevoie de consiliere psihologică pentru a depăşi şocul.

Profesoara de 54 de ani de la şcoala "Lucian Grigorescu" a răbufnit în faţa întregii clase când şi-a văzut elevul că a început să rupă lucrarea de la Evaluarea Naţională, pe care tocmai o primise corectată. Nu şi-a mai putut stăpâni furia şi a început să îl ia la palme pe copilul de 10 ani.

După ore, copilul s-a plâns părinţilor de comportamentul invăţătoarei. A doua zi, mama a mers la poliţie unde a depus plângere împotriva femeii. Imaginile de pe camerele de supraveghere din clasă au fost dovada poliţiştilor că dascălul trebuie să dea explicaţii.

Momentul, surprins de camere

Articolul continuă după reclamă

În şcoală, colegii spun că reacţia profesoarei i-a şocat. Femeia predă de aproape 20 de ani în şcoală, iar până acum nu ar fi avut ieşiri agresive.

"Doamna învăţătoare nu a mai avut astfel de ieşiri şi astfel de comportament. Este o premieră şi pentru noi. Nu ne aşteptam niciunul la aşa ceva. Pe de altă parte ne gândim că fapta e foarte gravă. Eu le-am văzut, da (n.r.imaginile). Nu sunt nişte imagini care să facă onoare unui cadru didactic", spune directoarea.

În următoarele 30 de zile, învăţătoarea va sta departe de copii. E în arest la domiciliu, iar în paralel ar putea rămâne şi şomeră. Ocomisie de la Inspectoratul Şcolar va merge mâine să facă propria anchetă.

Învăţătoarea riscă suspendarea

"Poate fi suspendată, poate fi suspendat contractul de muncă sau la nivelul şcoliise poate face la fel - comisie de cercetare disciplinară, care poate merge pâmă la desfacerea contractului de muncă", a declarat Claudia Portase, inspector general ISJ Constanţa.

Măsuri se iau şi pentru victimă. Ca să poată trece peste şoc elevul de clasa a apatra va fi consiliat psihologic.

"Nu mi se pare un comportament normal pentru un cadru didactic. Trebuie să te stăpâneşti şi, plus de asta, sunt nişte reguli pe care trebuie să le respecţi", spune un părinte.

Cazul din Medgidia nu este o excepţie. Anul trecut, o învățătoare din Cluj a fost reținută după ce a agresat o elevă de 10 ani, într-un loc de joacă, iar un învățător din Lugoj a fost cercetat pentru că a lovit două eleve.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰