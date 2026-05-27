Cu atâtea scumpiri în meniu, jumătate dintre angajaţi renunţă să îşi mai comande mâncare la serviciu şi o aduc de acasă în caserolă. Patronii de restaurante şi fast-food-uri se plâng că valoarea comenzilor a scăzut cu un sfert. Între timp, pe reţelele sociale, bucătarii de nevoie fac schimb de reţete pentru prânzul de la birou.

"Cum arată pacheţelul meu pentru birou. Am revenit la seria în care vă arăt ce mănânc eu la birou.", spune o angajată într-un video postat pe TikTok.

"Mi-am făcut de dimineaţă o omletă şi mi-am pus nişte brânză.", explică un alt angajat într-un video pe TikTok.

Nu sunt doar reţete pentru o masă sănătoasă, ci şi sfaturi pentru economii serioase în bugetul oricui.

Articolul continuă după reclamă

Peste 50% dintre angajaţii din marile oraşe îşi iau mâncare de acasă de cel puţin trei ori pe săptămână. Şi dacă în Uniunea Europeană pauza de masă este între 25 şi 40 de minute, în România este dese ori fragmentată sau sărită.

Tânără: Salată cu pui, paste.

Reporter: Câte zile din săptămână faci comandă?

Tânără: Nu prea fac. La fel, dacă ies în oraş şi nu am mâncat acasă, să mănânc în oraş, dar în rest nu, nu prea.

"Mai mult de acasă şi ocazional comandă. Îţi mai face poftă şi de altceva în afară de ce avem acasă.", explică o altă doamnă.

Cine are poftă să mai comande din când în când mâncare la birou ar fi bine să "vâneze" ofertele ca să continue să facă economie.

"Trebuie să fim mai ponderaţi, vin vremuri grele în continuare, deci nu trebuie să ne bazăm că veniturile vor fi şi stabile, şi la acelaşi nivel. Ne gospodărim acasă.", precizează Cătălin Anghel, economist.

"Comanda medie faţă de anul trecut, ca şi valoare, a scăzut cam cu 25%. Noi nu am modificat niciun preţ de anul trecut.", spune Adrian Ragea, proprietar firmă catering.

George, angajat firmă de curierat: Faţă de acum un an de zile, mult mai slab. Cam la jumătate. Te-ai obişnuit deja cu unii clienţi, dacă comandau 7 zile din 7.

Reporter: Acum câte zile din 7 mai comandă?

George, angajat firmă de curierat: Cam 3-4.

Comanda medie făcută acum prin aplicaţii de livrare a ajuns la 61 de lei de persoană, în medie.

"Alo! Bună ziua! Cu ce vă putem servi? Ok. O ciorbă de pui a la grec. Şi una de fasole. Cu afumătură sau fără?", spune o angajată în timp ce preia comanda unui client.

"Se poartă foarte mult meniurile adaptate cumva vremurilor, preţuri mai mici. Se caută foarte mult combo urile astea de prânz, deal urile cele mai bune.", spune Cristian Marin, manager restaurant delivery.

Pregătirea unui plan alimentar săptămânal ajută şi bugetul şi silueta. Iar dacă, totuşi, mai comanzi prânzul la birou, nutriţioniştii spun că ar trebui să fii atent la calorii sau să mai reduci porţiile în restul zilei.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰