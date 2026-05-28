CFR Cluj anunţă despărţirea de Daniel Pancu

Clubul CFR Cluj a anunţat, miercuri, despărţirea de tehnicianul Daniel Pancu, care conducea echipa de anul trecut.

“Clubul CFR 1907 Cluj şi antrenorul Daniel Pancu au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Venit la CFR Cluj în noiembrie 2025, acesta a condus echipa în 28 de partide, reuşind intrarea în play-off şi calificarea echipei în preliminariile UEFA Conference League la finele unui sezon încheiat pe podium.

Îi mulţumim, pe această cale, pentru munca depusă în acest sezon pe banca echipei noastre!”, a precizat CFR Cluj pe Facebook.

Săptămâna trecută, Pancu spunea că este aproape de despărţirea de CFR Cluj, el precizând atunci că “în altă parte” i se îndeplinesc aproape toate condiţiile.

