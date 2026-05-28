Condiţii de lucru degradante la compania de apă din Cluj, dar cu sporuri tăiate. Cât câştigă un angajat

Este revoltă la compania care alimentează cu apă județul Cluj. Aproape 200 de angajați care lucrează în canale, printre gunoaie, au cerut în instanță acordarea sporului pentru condiții degradante, eliminat în urmă cu mai mulți ani.

În timp ce oamenii își caută dreptatea în tribunal, conducerea companiei a solicitat Consiliului Județean bonusuri de aproape 30 de milioane de lei. În urma unui scandal public însă, banii au fost reduşi la jumatate.

Salariul unui angajat de la compania de apă, care lucrează pe partea de canalizare nu depăşeşte 4000-5000 lei lunar. În funcţie de specificul activităţii, sporul prevăzut în lege este cuprins între 15-50%, cel mai mult pentru cei care coboară în sistemul de canalizare, prin nămol, gunoaie şi alte resturi pe care oamenii le aruncă în toaletă

Dar se poate chiar mai puţin. Ioan Pop se pensionează anul acesta, iar după o viață de muncă abia câștigă 3.500 de lei pe lună.

"Salariile sunt foarte mici, deci dacă luăm, să zic cazul meu, nu altul, 3500 de lei să iei în mână după 40 şi ceva de ani lucrați, cu maximul de categorie, cum ar veni. Mi se pare ceva ieșit din comun. Deci vă dați seama ce vine pe canal", a declarat Ioan Pop, angajat.

Avocatul acestora susține că sporurile cerute se acordă și în alte județe și sunt prevăzute de legislația în vigoare.

"Fluturaș din anul 2026, din Hunedoara, se acordă în prezent sporul de degradant civic. În prezent se afirmă că ar fi abrogată această normă legală, respectiv H.G. 735-1990, în condiții în care este imposibil să fie abrogată, câtă vreme ea se aplică în țară, așa cum am arătat în Hunedoara și în alte județe", a declarat Ştefan Bălan, avocat.

Angajații s-au revoltat după ce au aflat că directorul companiei era plecat în Brazilia, la o conferință despre pierderile de apă, chiar în timpul votării bugetului.

Ulterior, și-a trimis purtătorul de cuvânt să explice situația bonusurilor.

"Cele 30 de milioane vehiculate atunci au rămas pe bugetul aprobat compuse din tichete de masă, conform contractului colectiv de muncă. Și care reprezentau, din acei 30 inițial, 18,7 milioane. Pentru 2034 de salariați. Și care reprezintă cam 300 de lei de Paști, pentru fiecare, 300 de lei de 1 Iunie, 500 de lei de Ziua Apei, în 21 Iulie, 300 de lei 8 Martie", a declarat Lucian Croitoru, director de comunicare.

Dumneavoastra v-ati permite in viata asta sau ati visa la o vacanta in Brazilia? De visat, aş visa, de permis...", a spus un angajat.

Clujenii plătesc printre cele mai mari tarife la apă și canalizare din țară, de peste 14 lei pe metrul cub.

