Primul contract finanțat prin SAFE pe A8: Aproape 5 mld de lei pentru tronsonul 1 Târgu Neamț - Târgu Frumos

A fost semnat contractul pentru construirea tronsonului 1 Târgu Neamț - Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii, primul contract finanțat prin SAFE pe A8. Contractul are o valoare de 4,87 miliarde de lei, fără TVA.

Asocierea SA&PE Construct SRL - Tehnostrade SRL, Spedition UMB, Euro-Asfalt va realiza proiectarea şi execuţia tronsonului 1 Târgu Neamţ - Târgu Frumos al Autostrăzii "Unirii" - A8, a anunţat Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), care a semnat, joi, contractul de execuţie cu constructorii.

Potrivit sursei citate, contractul pentru tronsonul 1 are o valoare de 4,87 miliarde lei (fără TVA) şi este primul cu finanţare prin Programul Security Action for Europe (SAFE) pentru Autostrada A8 Târgu Neamţ (Moţca) - Iaşi - Ungheni.

"Este primul contract cu finanţare prin Programul SAFE pentru această autostradă şi ne dorim să semnăm cât mai rapid posibil şi următoarele contracte, imediat după soluţionarea contestaţiilor. După constituirea garanţiei de bună execuţie şi parcurgerea tuturor paşilor procedurali ne propunem să emitem Ordinul de începere în cel mai scurt timp, astfel încât să fie evitate situaţii recente, precum problemele unor contracte importante, iniţial cu fonduri din PNRR pentru care, ulterior, a fost nevoie de identificarea altor soluţii de finanţare", a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Pe traseul dintre Târgu Neamţ (Moţca) şi Târgu Frumos (27 km) vor fi construite 36 de poduri şi pasaje - cu o lungime totală de 8,5 kilometri, patru tunele (lungime totală de 1,7 kilometri) şi trei noduri rutiere (Moţca, Paşcani şi Târgu Frumos). Durata contractului se întinde pe 46 luni, dintre care zece luni sunt pentru proiectare, iar 36 pentru execuţie.

În cadrul contractului, pentru a asigura legătura între secţiunea III Leghin - Târgu Neamţ a A8 şi DN2, respectiv A7 - Autostrada Moldovei Bacău - Paşcani va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

CNIR precizează că finanţarea infrastructurii rutiere prin Programul SAFE reprezintă o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilitate la standarde europene şi siguranţă pentru milioane de români.

Comisia Europeană (CE) a finalizat, în data de 21 mai 2026, procedura de semnare a Acordului de împrumut SAFE cu România, document semnat de către ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi transmis ulterior la Bruxelles.

Instrumentul SAFE permite statelor-membre să acceseze împrumuturi europene în condiţii avantajoase, pentru investiţii urgente în securitate şi apărare.

Pentru România, finanţarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată şi proiecte de transport cu relevanţă strategică.

Conform planului transmis CE, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes naţional, diferenţa fiind destinată proiectelor de înzestrare şi infrastructură din zona de apărare şi securitate.

