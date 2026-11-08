Cât câştigă un vânzător de ziare după 25 de ani de muncă. Are doar trei zile libere pe an

Un vânzător de ziare din Spania, care lucrează de aproape 25 de ani, a ajuns să câştige doar 50-60 de euro pe zi. La 49 de ani, Alvaro începe munca la 6 dimineața și are doar trei zile libere pe an.

Chioşcurile de ziare dispar treptat de pe străzile oraşului spaniol Logrono. Dacă în urmă cu câteva decenii existau peste 25 de astfel de puncte de vânzare, astăzi au mai rămas doar opt.

Unul dintre cei care încă rezistă este Alvaro, care are grijă de propriul chioşc de 24 de ani. La 49 de ani, şi-a petrecut jumătate din viaţă făcând această meserie. Programul începe în fiecare dimineaţă, la 6, înainte ca oraşul să se trezească şi se încheie abia la 14, iar zilele libere sunt aproape inexistente."Oficial, am doar trei zile libere pe an. Nu am liber nici sâmbăta, nici duminica, nici de sărbătorile legale", povesteşte bărbatul.

Câştigă între 50 şi 60 de euro pe zi

Încasările zilnice ajung, în medie, la doar 50 - 60 de euro, iar numărul clienţilor diferă de la o zi la alta. "Sunt zile în care vin 50 de oameni şi altele în care vin doar 25", spune Alvaro.

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Situaţia este cu totul diferită faţă de cea de acum câteva decenii. Vânzătorii cu experienţă îşi amintesc că ajungeau să vândă şi 1.000 de exemplare ale ziarului local Rioja într-o singură zi.

Între timp, şi preţul ziarelor s-a schimbat. Dacă în urmă cu 20 de ani un exemplar costa aproximativ un euro, acum preţul mediu a ajuns la doi euro, potrivit presei spaniole.