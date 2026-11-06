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Video Prima bancă obligată de instanță să plătească amenda dată de Consiliul Concurenței după scandalul ROBOR

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Editor Lucia Cujbă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.11.2026, 20:11 | Modificat la 06.11.2026, 20:16

O primă victorie a statului în scandalul ROBOR. Cele 10 bănci acuzate că ar fi umflat artificial ratele au contestat amenzile în instanță. Judecătorii au dat acum o decizie în favoarea autorităţii care le-a sancţionat.

CEC Bank va trebui să plătească amenda primită de la Consiliul Concurenței, a decis Curtea de Apel. O decizie similară ar putea fi luată și în cazul celorlalte bănci care au mers în instanță şi au contestat amenzile. Cumulat, acestea vor plăti peste 700 de milioane de euro, o sumă uriaşă.

Judecătorii nu au stabilit încă dacă băncile au umflat artificial ROBOR-ul, așa cum susține Consiliul Concurenței. Asta se va decide în alte procese.

Vorbim despre un scandal care a afectat sute de mii de români cu credite. În pandemie, ROBOR-ul a explodat, de la 1,4% la peste 8%, iar ratele s-au triplat. Cei care se considera pagubiti ar putea, la un moment dat, să dea băncile în judecată. Dar până acolo mai este mult. Urmează mai întâi procese, iar acestea pot dura ani de zile. Abia dacă instanțele vor menține decizia Consiliului Concurenței, clienții vor putea merge mai departe cu procese civile. Fie individual, fie prin acțiuni colective.

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Lucia Cujbă
Lucia Cujbă
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