Ziua marilor reduceri va însemna noi recorduri de vânzări și... cumpărături neașteptate. De la bilete la festivaluri, până la telefoane ultimul răcnet, de la produse din carne și până la asigurări RCA în rate, românii au pus de toate în coș. Analiștii cred că am strâns cureaua tot anul și acum ne luăm ce altfel nu ne-am fi permis. Dar e foarte posibil ca mulți să fi cheltuit bani și din impuls, nu din nevoie. Tot mai mulți cumpărători au ales plata în rate. 9 din 10 comenzi s-au plătit cu cardul.

În primele 30 de minute, clienții au plasat comenzi de 260 de milioane de lei, și asta doar pe site-ul celui mai mare retailer online.

"Startul cu 20 la sută mai mult decât anul trecut" spune Marian Tudor, vicepreședinte logistic.

"Minutul de aur a venit la 19 minute de la start: produse de 23 de milioane de lei, în doar 60 de secunde. După trei ore, peste 2 milioane de produse au fost deja comandate" explică reporterul Observator Ingrid Tîrziu.

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Biletele la un festival de muzică s-au epuizat în 22 de secunde

"N-am apucat. Aș fi vrut să-mi cumpăr bilete la Beach, please, că s-au pus la vânzare cu un leu, dar a fost o situație: trebuia la ora 8 și s-au pus la 6 și a înnebunit tot Instagramul" spun cumpărătorii.

La fel de repede a zburat de pe rafturi și un televizor de 999 de lei, redus de la peste 2.100. Stocul s-a epuizat în 32 de secunde.

Românii au cumpărat peste 11 milioane de capsule de detergent, 98 de tone de cafea boabe și măcinată și peste 500 de tone de hrană pentru animale.

Cele mai multe cumpărături de Black Friday vor ajunge în lockere.

"Față de anul trecut, avem partea de asigurări, care a crescut foarte mult, avem mystery boxuri, care e un produs al nostru intern, pentru o plajă de clienți și mai avem partea de serviciu, cu ridicare din depozit. Am mers puternic pe zona de TV și UVS" spune Marian Tudor.

În spatele comenzilor se află și o mobilizare uriașă pentru livrarea coletelor. Curierii au de transportat milioane de produse, iar cumpărătorii vor să știe când le vor primi. În timp ce unii au făcut achiziții calculate, alții au cedat tentației reducerilor.

"Eu mi-am luat niște cărți. Da. Mi-am luat, la 100 și ceva de lei, 3 cărți care tocmai au apărut. Sunt mândră de ele"

"iPhone 18 Pro. La reducere, printre primele modele. [...] L-am prins printre primele, care era vreo 30%. [Așteptai Black Friday?] De foarte mult timp. Dar am avut noroc, în alți ani nimic n-am prins. Nu mai am nimic. A fost unica mea dorință"

"Dar mă mai uit, poate mai prind ceva pe ultima sută de metri: o pereche de adidași, bocanci, poate un controller, ceva ce n-ar strica să prind acum la un preț mai mic"

"Cei de la un magazin de electrocasnice nu știu ce au făcut, au blocat oferta. [Ce voiați?] Uscător de rufe. 1000 de lei și reducerea a fost de 700"

"Am luat niște machiaje și o lenjerie de pat. Aveam în coș și o stație la care nu a scăzut prețul deloc" spun românii.

Unii retaileri au dat startul Black Friday mai devreme

Unii retaileri au furat startul reducerilor și au început campania încă de la finalul lunii octombrie.

"Promoțiile ajung până la 55% față de prețurile din cursul anului. Cele mai căutate: electrocasnice mari și mici, creștere de peste 70% în această perioadă, cu mari reduceri. Ce am observat: peste 30% preferă plata în rate, 6 rate fără dobândă, 12 rate" spune managerul unui magazin online, Ionuț Rădulescu.

Tot mai mulți clienți aleg să împartă plata în mai multe rate

O variantă care îi ajută să cumpere produse mai scumpe, dar care poate ascunde și riscuri.

"Oamenii folosesc cardul ca să simtă mai puțin plata. Orice achiziție mare, dacă e pusă pe suficient de multe rate, pare mai suportabilă" spune analistul economic Adrian Asoltanie.

"Ponderea de 35% pentru rate era și se menține și anul acesta. pe parcursul anului, am văzut, mai ales la început, clienții au fost mai rezervați cu achizițiile. Cred că au amânat destul de mult achizițiile spre Black Friday sau luna noiembrie" spune Elena Gheorghe, country manager al unui procesator de plăți.

"Asta ar fi un comportament foarte responsabil al cumpărătorului, al celui care planifică, își organizează banii, așteaptă un discount, urmărește, se informează. Mi-e teamă că multe din aceste cumpărături sunt bazate pe impuls, mai degrabă" mai spune Adrian Asoltanie.

De Black Friday, s-au vândut în rate până și asigurările RCA. Iar reducerile au ajuns și în domenii mai puțin obișnuite. Românii au putut cumpăra la promoție inclusiv analize medicale.

"Avem cele mai mari reduceri pentru analize medicale: pachete de analize, chiar și o scanare DEXA 360. Pacienții pot vedea indicele de masă corporală, musculară, densitatea osoasă, grăsimea viscerală" spune directorul de marketing al unei clinici medicale, Bogdan Andronache.

Aproape 87% dintre comenzi au fost achitate cu cardul, în creștere de la 79% anul trecut.

Ce şi-au cumpărat românii de Black Friday

Apartamente. 30 de autoturisme. 1100 de nopţi de cazare. Peste 100 de mii de telefoane, la fel de multe laptopuri. 300 de mii de jucării. Peste 900 de mii de produse cosmetice şi suplimente alimentare. E ziua cea mai lungă a reducerilor.

Cel mai probabil, vom vorbi despre un nou record. 935 de milioane de lei este valoarea cumpărăturilor făcute astăzi de români la cel mai mare retailer online din țară. Iar suma ar putea depăși pragul de un miliard de lei, cel puțin acesta este obiectivul celor de aici. Vedetele incontestabile ale zilei au fost produsele de uz casnic, cele alimentare și cele de îngrijire personală pentru întreaga familie.

În primele ore s-au cumpărat peste 100 de tone de cafea, peste 20 de milioane de scutece și șervețele umede și 11 milioane de capsule de detergent. În topul preferințelor regăsim și suplimentele cu Omega 3, șampoanele sau anvelopele. Cea mai scumpă achiziție rămâne un apartament de 198.000 de euro.

Merită menționată și o comandă în valoare de peste 211.000 de lei, care conține mai multe lingouri de aur și un corp de iluminat.

Cât despre produsele care s-au vândut cel mai repede, pe lângă biletul la festival de doar un leu, despre care se vorbea și ceva mai devreme, se numără și un televizor LED de ultimă generație, al cărui stoc s-a epuizat în 30 de secunde. Pe listă mai sunt un laptop, o geacă redusă la 120 de lei, o cameră auto și două modele de telefoane mobile de ultimă generație.

Se conturează astfel cel mai mare Black Friday din istorie, într-o zi în care românii au cumpărat mai mult și au ales tot mai des plata în rate.