Cândva un pilon al economiei naționale, Combinatul Siderurgic Liberty Galați, fostul SIDEX, se vinde acum la prețul de 200 de milioane de euro.

Este decizia creditorilor, care au aprobat planul de vânzare prin negociere directă, după două licitații fără succes, organizate la prețuri de, atenție, 700, respectiv 400 de milioane de euro.

Așadar, o scădere de peste 70% față de prima ofertă. Cu datorii de 450 de milioane de euro și conturile goale, combinatul este scos la vânzare de mai bine de un an. Alături de combinat, se vinde și Secția Tubulară, specializată în producția de țevi din oțel de mari dimensiuni.

Într-o încercare de salvare a combinatului, Guvernul a decis ca cei 2.400 de angajati să fie plătiți timp de șase luni din Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale.

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