Criza carburanților din Rusia a determinat apariția unor hărți interactive care indică, în timp real, benzinăriile unde șoferii mai pot alimenta. Platformele digitale folosesc milioane de tranzacții anonime și informații furnizate de utilizatori pentru a actualiza disponibilitatea combustibilului, în contextul în care autoritățile încearcă să limiteze efectele penuriei provocate de atacurile asupra rafinăriilor.

Criza combustibililor din Rusia: Şoferii folosesc hărţi interactive pentru a găsi benzinăriile cu stocuri - Profimedia

Mai multe platforme digitale ruseşti au lansat hărţi interactive care arată, în timp real, benzinăriile unde vehiculele pot alimenta în contextul crizei combustibililor din ţară, scrie Agerpres care citează EFE.

Site-ul web al unei bănci ruseşti şi-a lansat propria sa hartă interactivă, bazată pe analiza a milioane de tranzacţii anonime de achiziţie de benzină.

Aceste tranzacţii au permis băncii să identifice disponibilitatea benzinei în întreaga Rusie.

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Harta acoperă peste 20.000 de benzinării şi permite utilizatorilor să urmărească starea acestora în timp real.

Alte servicii, inclusiv cele regionale, au lansat şi ele propriile lor hărţi, unele dintre acestea incluzând comentarii ale şoferilor despre cozile de la benzinării.

Potrivit presei internaţionale, criza combustibililor cauzată de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti a afectat o treime din populaţia ţării, potrivit EFE.

Guvernul rus a anunţat miercuri o interdicţie privind exporturile de motorină şi începerea importurilor de combustibil, în încercarea de a stabiliza situaţia de pe piaţă.