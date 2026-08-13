Cine visează să se relaxeze ca starurile internaţionale o poate face foarte uşor. Casele unor vedete sunt disponibile la închiriat pe unele dintre cele mai cunoscute platforme. Proprietăţi uriaşe, vile luxoase sau locuinţe retrase pot fi obţinute cu preţuri care încep de la câteva sute de euro şi ajung la 30 de mii pentru o singură noapte.

Palm Springs este locul ideal pentru cei care vor să se simtă ca un star de la Hollywood. Oraşul a început să devină reşedinţa celebrităţilor încă din anii 1920 - 1930. Marilyn Monroe, Elisabeth Taylor, Elvis Presley şi Leonardo Di Caprio sunt doar câteva nume faimoase legate de Palm Springs. Acum, cine îşi permite să plătească 3.750 de dolari pe noapte poate să se răsfeţe în vila cu şase dormitoare, terenuri de tenis şi piscină a lui Di Caprio. Înăuntru - alt răsfăţ - pian, şemineu şi un bar ultradotat.

Cine vrea în Caraibe şi are la dispoziţie 5.000 de dolari pe noapte poate închiria proprietatea unuia dintre fondatorii Rolling Stones, Keith Richards. Un majordom va sta în permanenţă la dispoziţia clientului, în vila de lux Rocky Point care are şi un centru spa.

Mai aproape de noi, în Toscana, este disponibilă o podgorie care produce vinuri numite după celebra melodie a lui Sting - Message In A Bottle. De altfel, domeniul Il Palagio aparţine artistului şi este format din mai multe pensiuni, un lac şi o capelă. Costă aproape 30.000 de euro pe noapte.

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Fanii lui George Michael pot înopta într-una dintre casele care i-au aparţinut. Mill Cottage din Oxfordshire - o mică proprietate cochetă şi discretă. 360 de lire sterline pe noapte.

Parfumul regal pluteşte în Ţara Galilor. O căsuţă din piatră, de o proprietate unde Regele Charles îşi petrecea vacanţele, poate fi închiriată cu 400 de lire pe noapte la Carmarthenshire.