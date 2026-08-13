Mugur Isărescu, despre trecerea la EURO: "Decizia este deja luată"

Românii continuă să deconteze nota de plată a crizelor suprapuse. Nu doar facturile la energie vor fi mai mari. BNR avertizează că seceta, canicula și carburanții vor duce și la creșterea prețurilor din magazine. În același timp, economia încetinește, iar vânzările au scăzut puternic, la un nivel nemaivăzut de la criza din 2009.

Criza energetică a schimbat calculele de la BNR. Ne așteaptă o nouă rundă de scumpiri.

"S-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta. Pentru acest an, avem o creștere suplimentară a prețurilor la combustibil, pe care ar trebui s-o avem în vedere", a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu.

"Nicio surpriză. Pentru că zilele astea avem niște crize suprapuse care se duc în prețuri", a spus Gabriel Biriş, specialist în fiscalitate.

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"Sunt presiuni legate de incertitudinile din Orientul Mijlociu, ambele strâmtori. Inflație importată, mai ales la combustibili", a explicat Adrian Mitroi, profesor de economie.

De la începutul anului și până acum, plinul de motorină s-a scumpit cu 145 de lei, iar cel de benzină cu 100 de lei. Creșterile se răsfrâng asupra întregii economii, prin prețuri mai mari la mâncare, dar și la toate produsele transportate. Din cauza asta, BNR anunță o inflație mai mare decât prognozase anterior.

Prețurile mai mari vin cu un consum mai mic.

"Nu ne așteptăm la o revenire rapidă a creșterii economice. Consumul privat și-a accentuat scăderea, pe fondul declinului puterii de cumpărare", a mai spus Mugur Isărescu.

În condițiile astea, aderarea la euro este un obiectiv tot mai îndepărtat, spune Mugur Isărescu.

"România nu îndeplinește niciun criteriu în momentul actual pentru trecerea la euro. Este un proces politic complicat. În momentul în care am semnat tratatul de aderare, este trecut că vom trece la euro. Când condițiile vor fi cele necesare. Decizia e deja luată", a precizat guvernatorul BNR.

"Vor exista niște creșteri de prețuri, din ajustare. În același timp, euro ar fi însemnat mai multă stabilitate, inflație mai mică, mai puține probleme cu care ne confruntăm deja de 5-6 ani", a spus profesorul de economie Christian Năsulea.

Guvernatorul BNR crede că cel mai devreme am putea începe trecerea la euro în 2028, după alegeri.