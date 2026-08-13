Alertă la Costineşti! Plaja a fost evacuată cu doar o zi înaintea celui mai aglomerat weekend de vara aceasta de pe litoral. O dronă a fost văzută în mare la câțiva metri de mal. Garda de Costă a recuperat aparatul de zbor fără pilot la şase ore după ce turiştii au sesizat autorităţile.

"Ia, uitaţi cât de bine se vede la mine!"

"Să nu se lovească de dig, dacă o avea ceva încărcătură explozivă!"

Turiştii de la Costineşti au văzut obiectul care le-a dat fiori în jurul orei şapte, în apropierea stabilopozilor. Purtată de valuri spre mal, drona s-a apropiat până a rămas blocat în dig.

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"I-am spus soţului, zic mi se pare că se vede ceva plutind pe apă. Am mai stat un pic şi au venit salvamarii şi ne-au pus să evacuăm zona", spune o turistă.

În doar cinci minute, toţi oamenii aflaţi pe plajă au fost evacuaţi pe o distanţă de aproimativ 500 de metri. La faţa locului sunt poliţişti, jandarmi, pompieri, dar si echipaje ale SRI care analizează obiectul descoperit în apă.

Mai mulţi turişti au ignorat recomandările autorităţilor

Au vrut să intre în apă cu orice preţ şi s-au certat cu jandarmii care îi ţineau la distanţă.

"Dar e frumos să nu ne lăsaţi să trecem la mare? Nu aveţi voie pe aici? Păi care este motivul?", spun turiştii.

Turistă: Avem şi noi un concediu de o săptămână şi ne-a stricat tot concediul.

Reporter: Dar nu vă este teamă?

Turistă: Nu, de ce, vă e teamă?

Reporter: Păi dacă ar avea explozibil drona!

Turistă: Nu are, nu, de la apă, a adus-o valurile.

"Noi venim aici la mare ca să ne simţim bine, să ne distrăm. Aşa, o să plecăm în Bulgaria, Grecia şi alegem altă zonă", spune un turist.

"Dăm oamenii afară de pe plajă, pentru că este destul de periculos. Drona este deja lângă dig, este băgată acolo şi este foarte periculos", spune Antonio Laurian Corcheş, salvamar.

Şase ore au ţinut autorităţile oamenii departe de pericol

În cele din urmă, Garda de Coastă a scos drona dintre stabilopozi. Deşi verificările au arătat că nu avea explozibil, ministrul Apărării spune că măsurile de precauţie nu au fost inutile.

"Am spus, o repet, la câteva sute de metri, pe malul celălalt al Dunării, miroase a paf de puşcă şi miroase a moarte", spune Radu Miruţă, Ministrul interimar al Apărării.

În ultimul an au fost raportate opt incidente cu drone în Dobrogea. Cel mai grav a fost la începutul verii - o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța.