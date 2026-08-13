De azi, fiecare kilowatt contează. Centrala de la Cernavodă a oprit şi cel de-al doilea reactor, iar pentru orele de vârf vom fi nevoiţi să importăm energie la preţuri exorbitante: 10.000 de euro pe minut. Deşi preţul curentului pentru consumatorii casnici nu se modifică, criza de acum se va vedea cel mai probabil atunci când ne expiră fiecăruia dintre noi contractele.

Câţi bani ne costă în fiecare minut oprirea centralei nucleare de la Cernavodă

Cel puţin 10 zile de acum înainte, nu mai putem conta pe energia nucleară.

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Reactorul a fost decuplat la ora 10 şi 58 de minute, iar imediat România a început să importe energie din Ucraina şi Bulgaria. Situaţia s-a stabilizat însă peste zi. Am avut noroc că a bătut vântul, iar centralele eoliene au intrat în turaţie maximă.

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Energia eoliană şi fotovoltaică pot compensa parţial deficitul

"În zilele în care bate soarele puternic, avem mult fotovoltaic și avem puțin eolian, în zile când soarele nu prea bate, de obicei avem vânt. Și, într-adevăr, ne putem aștepta ca aceste două surse să compenseze mare parte din consumuri în timpul zilei", a declarat Corina Murafa, expert în energie.

Lipsa centralei de la Cernavodă se va simţi însă seara, când consumul urcă de la 5.000 la 7.000 de megawaţi.

Importurile din orele de vârf vor costa peste un milion de euro pe zi

"Diferenţa va trebui să fie compensată din importuri. Evident, orice import se face la un preţ mai ridicat pentru furnizori, pentru întreprinderi. Există și prețuri de 200 de euro și 250 de euro pe MW, față de un preț mediu de 120", a explicat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Zilnic, în cele patru ore de consum de vârf, importurile de energie ne vor costa peste 1,2 milioane de euro. Adică 5.000 de euro pe minut. Costurile vor fi suportate în primă instanţă de furnizori. Consumatorii casnici vor plăti în continuare preţurile prevăzute în contract. Până la renegociere.

"Este posibil ca anumiţi furnizori să-şi ia măsuri de precauţie pe viitor şi să vină cu oferte mai mari", a precizat Silvia Vlăsceanu, expert în energie.

Marii consumatori, protejaţi deocamdată

Ministerul Energiei anunţă că marii consumatori nu sunt în pericol să fie decuplaţi, în următoarele 7 zile. Problemele ar putea apărea dacă criza persistă mai bine de două săptămâni. Combinatele metalurgice sunt primele care ar putea rămâne fără curent. La fel şi fabricile auto. Pentru Dacia şi Ford, patru ore fără curent, în orele de seară, ar însemna pierderi zilnice de 12 milioane de euro.

"Dacă vor exista probleme și în țările vecine, atunci, evident, putem să ne îngrijorăm pentru un efect semnificativ", spune Cristian Buşoi.

România apelează la vecinii bulgari sau unguri pentru importurile de seară. Dar şi ei au probleme. Pentru a ţine în funcţiune centrala nucleară de la Paks, maghiarii copiază modelul românesc - au scufundat o barjă pe Dunăre. Deocamdată fără efect. De ieri până azi, nivelul fluviului a scăzut cu 3 centimetri. Iar prognozele arată încă o săptămână cu debit staţionar pe Dunăre.