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Unde mai găsești apartamente cu 2 camere sub 100.000 € în București

- Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.07.2026, 11:05 | Modificat la 14.07.2026, 11:06

Apartamentele cu două camere din Capitală s-au scumpit, în medie, cu 15% în ultimul an. Cu toate acestea, în mod surprinzător, patru zone din Bucureşti sfidează tendinţa generală de scumpire, potrivit datelor analizate de Economica.net.

Piața imobiliară din Capitală se scumpește accelerat. Doar în patru zone mai găseşti apartamente cu două camere sub 100.000 de euro. 

Cartierele unde prețul mediu nu a trecut de 100.000 de euro sunt: Berceni-Giurgiului (90.000 de euro), Colentina-Obor (99.900 de euro), Pantelimon (97.000 de euro) și Rahova-Sebastian (99.700 de euro). Acestea sunt și zonele cu cele mai ieftine locuințe.

La polul opus, cele mai scumpe apartamente cu două camere sunt în zonele Alba Iulia-Decebal-Muncii, Aviației, Unirii, Moșilor-Dacia. 

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Piaţa imobiliară din România a rămas activă în primul semestru al anului, însă cumpărătorii au devenit mai prudenţi, procesul de achiziţie s-a prelungit, iar oferta mai mare de proprietăţi a sporit puterea de negociere a cumpărătorilor, potrivit datelor unei companii imobiliare.

Redactia Observator
Redactia Observator
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