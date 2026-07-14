Unde mai găsești apartamente cu 2 camere sub 100.000 € în București

Apartamentele cu două camere din Capitală s-au scumpit, în medie, cu 15% în ultimul an. Cu toate acestea, în mod surprinzător, patru zone din Bucureşti sfidează tendinţa generală de scumpire, potrivit datelor analizate de Economica.net .

Piața imobiliară din Capitală se scumpește accelerat. Doar în patru zone mai găseşti apartamente cu două camere sub 100.000 de euro.

Cartierele unde prețul mediu nu a trecut de 100.000 de euro sunt: Berceni-Giurgiului (90.000 de euro), Colentina-Obor (99.900 de euro), Pantelimon (97.000 de euro) și Rahova-Sebastian (99.700 de euro). Acestea sunt și zonele cu cele mai ieftine locuințe.

La polul opus, cele mai scumpe apartamente cu două camere sunt în zonele Alba Iulia-Decebal-Muncii, Aviației, Unirii, Moșilor-Dacia.

Articolul continuă după reclamă

Piaţa imobiliară din România a rămas activă în primul semestru al anului, însă cumpărătorii au devenit mai prudenţi, procesul de achiziţie s-a prelungit, iar oferta mai mare de proprietăţi a sporit puterea de negociere a cumpărătorilor, potrivit datelor unei companii imobiliare.