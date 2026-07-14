O nouă reţea de trenuri din jurul Braşovului promite că va ajuta turiştii să ajungă mai repede şi fără stres la Râşnov, Zărneşti şi ale destinaţii căutate din zonă. Autorităţile au depus o cerere de finanţare în valoare de un miliard şi jumătate de lei din fonduri europene nerabursabile. Pe noile trasee vor circula doar trenuri noi nepoluante.

Trenul metropolitan îşi propune să elimine blocajele de pe şoselele din jurul Braşovului odată cu inaugurarea celor trei trasee metropolitane. Acestea vor lega oraşul de Codlea, Zărneşti, Râşnov, Zizin şi Sfântu Gheorghe. Cele 24 de staţii vor duce turişti în principalele destinaţii din zonă şi vor ajuta localnicii să facă naveta mai uşor.

"Se vor achiziţiona şi şapte garnituri de tren, special pentru acest trafic. Se vizează deblocarea acestor ore de trafic extraordinar de aglomerat, în condiţiile în care dacă apar şi turişti să existe posibilitatea acestui management modern de trafic, în aşa fel încât să nu mai blocăm mun. Braşov cu maşini", a spus Mihai Pascu, director Direcţia Generală Drumuri Judeţene şi Servicii Publice.

Trenul metropolitan va avea 10 stații noi, 12 modernizate, nouă parcări plus pasaje pietonale şi auto. Estimările arată că va transporta în jur de 7.500 de pasageri pe zi şi că va fi inaugurat peste patru ani.

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"Trenurile vor avea o frecvenţă între 30 şi 60 de minute", a declarat George Cornea, director Asociația de Transport Brașov.

"O posibilitate alternativă de transport pentru cei care fac naveta, de exemplu. Să nu folosească neapărat o maşină", e de părere o femeie.

"E foarte aglomerat oraşul şi cred că ar ajuta la o destindere mai ales dimineaţa şi după-masă", a spus o altă femeie.

"Pasagerii noştri vor putea avea acces la aeroport din zone care astăzi au un acces dificil în zona aeroportuară. Trenul metropolitan va aduce al treilea mod de mijloc de transport, aici, pe lângă cel aerian şi cel rutier", a declarat Daniel Micu, director Aeroport Braşov.

Pe lângă Brașov, proiecte pentru introducerea unui tren metropolitan există şi la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea.