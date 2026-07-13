Investiţiile mici sunt o plasă de siguranţă pentru viitorul copilului. Atât băncile, cât şi statul le oferă părinţilor numeroase variante de a economisi inteligent pentru vârsta majoratului. Doar dacă luăm în calcul alocaţia lunară putem ajunge la câteva zeci de mii de euro acumulaţi în cei 18 ani, bani pe care viitorul adult îi poate folosi pentru studii sau pur şi simplu îi poate reinvesti, la rândul său.

Prima și cea mai la îndemână variantă de economisire este Contul Junior Centenar, deschis automat la Trezorerie. Părinții depun 1.200 de lei pe an sau 100 de lei, lună de lună, iar statul vine și el cu o primă de 600 de lei și cu o dobândă de 3% pe an, în situația în care depunerea se face în ianuarie. Spre final de an, dobânda scade. Sumele sunt neimpozabile.

Dacă ne uităm la randament, ajungem la 50.500 de lei în 18 ani, adică aproape 10 mii de euro.

"Încă nu am ales nicio variantă, știu că există ceva din partea statului. Centenar Junior.

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La acela m-am gândit. Dar la alte variante și instrumente nu. Voi începe să caut, în primul rând, să văd care sunt cele mai bune variante pentru ea", a spus o mamă.

"Cea mai bună variantă ține de fiecare în parte, ce-și dorește. Sunt părinți care-și doresc să știe sigur că, la vârsta la care merg la facultate, au o sumă X. Asta fac asigurările de viață de studii – oferă suma garantată. Nu sunt o variantă de investiție, sunt o variantă de protecție", a explicat Roxana Bucur, consultant financiar.

În acest caz, cine scoate banii înainte de termen este penalizat.

"De obicei, părinții încep cu depozite sau cu conturi de economii pentru copii. Acolo dobânzile vor fi destul de modeste, aproape întotdeauna sub inflație", a precizat Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Specialiștii ne recomandă să studiem și alte instrumente de economisire, de multe ori puse la dispoziție tot de bănci.

"Un părinte poate să investească alocația copilului într-un fond mutual la banca cu care lucrează deja. Avem fonduri pe acțiuni românești care anul trecut au avut randamente de 50-60% într-un an de zile, ceea ce este superb. Iar în ultimii trei ani au avut randamente de 130-140%", a mai spus Adrian Asoltanie.

Cel mai bun prieten al banilor, în acest caz, e timpul. Să presupunem că investim în fiecare lună 300 de lei, de la nașterea copilului până la vârsta majoratului, astfel: o sută în contul Junior Centenar, o sută într-un fond mutual pus la dispoziție de bancă și restul banilor într-un ETF, un fond de investiții internațional – adică un fel de tort al celor mai mari companii americane, din care putem cumpăra și noi o felie. La 18 ani, copilul are peste 43.000 de euro.

Copleșiți de grija zilei de mâine, mulți părinți exclud din start orice investiție.

"Cheltuielile sunt destul de mari și ne concentrăm pe cheltuielile actuale, nu pe economisire", a spus o mămică.

Depozitele și conturile de economii clasice pentru copii au dobânzi cuprinse între 4 și 6%, adică mult sub rata actuală a inflației de 11%.