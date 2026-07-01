O Dacia Logan MCV pe GPL, cumpărată la mâna a doua cu 270.000 de kilometri la bord, a ajuns aproape de pragul de 400.000 de kilometri. Proprietara maşinii, Denise Starke, spune că nu a fost speriată de kilometrajul mare şi că break-ul românesc s-a dovedit o alegere practică, încăpătoare şi ieftină de întreţinut.

Cât a economisit o olandeză care şi-a cumpărat o Dacia Logan MCV pe GPL: "Fraţii mei au râs. Acum râd eu" - autoweek.nl

Denise Starke, o femeie de 46 de ani din Spijkenisse, Olanda, şi-a cumpărat în 2022 o Dacia Logan MCV Bi-Fuel, cu instalaţie GPL montată din fabrică. Maşina avea deja 270.000 de kilometri parcurşi, însă pentru ea acest lucru nu a fost decisiv, scrie Auto Week.

"Nu, deloc, pentru mine era un aspect secundar. Voiam neapărat o maşină accesibilă, cu mult spaţiu şi cu instalaţie GPL. De preferat, şi o maşină care să nu fie foarte veche. Această Dacia îndeplinea toate aceste condiţii", a explicat Denise Starke, întrebată dacă nu a considerat prea mare kilometrajul maşinii.

Patru ani mai târziu, break-ul românesc se apropie de 400.000 de kilometri, o bornă importantă pentru o maşină veche de nouă ani. Loganul MCV, în varianta cu cinci locuri, a fost ales în special pentru spaţiul interior şi pentru costurile mai mici de utilizare.

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De ce a ales o maşină pe GPL

Denise nu căuta neapărat o Dacia, însă îşi dorea o maşină pe GPL. Înainte de Logan, condusese, printre altele, un Chevrolet Spark, tot pe gaz.

"Era mult prea mic (n.r. Chevroletul), bineînţeles, dar era pe gaz şi mi-a plăcut foarte mult, mai ales la pompă", a povestit femeia.

Alegerea s-a dovedit inspirată, spune ea, mai ales din punctul de vedere al costurilor. Chiar dacă preţul GPL-ului a crescut între timp, diferenţa faţă de benzină sau motorină rămâne importantă.

"Când am cumpărat Loganul pe gaz, fraţii mei au râs. Acum râd eu. Înainte de cea mai recentă criză plăteam 59 de cenţi pentru un litru. În acest moment, GPL-ul este destul de scump; acum plătesc un euro pentru un litru", a spus Denise.

Femeia spune că experienţa cu Loganul a convins-o să rămână fidelă mărcii.

"Pot să-ţi spun de pe acum că următoarea mea maşină va fi tot o Dacia. Îmi place foarte mult. Totul este simplu, fără pretenţii, dar fiabil, iar ceea ce primeşti pentru banii plătiţi este mai mult decât te-ai aştepta. Am condus şi maşini de leasing mai luxoase. Mă costau 1.300 de euro pe lună şi, cu ele, ajungeai tot de la A la B, la fel ca acum. Am devenit ceva mai realistă în privinţa asta. Spaţiul din această Dacia este minunat, mai ales cu patru copii în creştere", a adăugat proprietara maşinii.

Portbagajul Loganului MCV cu cinci locuri este unul dintre atuurile maşinii. Potrivit articolului original, acesta este mai mare decât cel al unui Mercedes-Benz Clasa E.

Singura pană serioasă a apărut anul acesta

Deşi maşina s-a dovedit fiabilă în ultimii ani, Denise a avut parte şi de un incident serios. În februarie, în timp ce se afla la drum, a auzit zgomote neobişnuite venind din compartimentul motor. Problema era la distribuţie.

Femeia a rămas pe marginea drumului şi a fost nevoită să aştepte o platformă. Norocul ei a fost că defecţiunea s-a produs aproape de casă.

"Îmi imaginam deja un scenariu de coşmar, cu motor avariat şi mii de euro costuri de reparaţie, dar prin fratele meu am găsit un service care a putut repara totul pentru 1.200 de euro, inclusiv o revizie mică. A fost bine aşa. În cei patru ani, acesta a fost singurul incident cu Loganul", a spus Denise.

Reparaţia nu a fost ieftină, însă maşina a putut fi pusă din nou pe drum.

Mecanicul a plecat sceptic, dar s-a întors cu un verdict mai bun decât se aştepta

Verificarea maşinii a fost făcută de Joep Schuurman, mecanicul care testa maşina pentru rubrica Auto Week. Pentru el, întâlnirea cu o Dacia avea şi o mică încărcătură simbolică: în 12 ani, singura maşină care l-a lăsat în pană în timpul unui test a fost tot o Dacia, mai exact un Sandero.

"Singura maşină care a cedat în timpul testului pentru Klokje Rond, în 12 ani, a fost o Dacia Sandero. Am reuşit să o pornesc din nou, dar aşa ceva nu se întâmplă aproape niciodată", a spus Joep ​Schuurman înainte de test.

De această dată, testul s-a încheiat fără incidente. Iar impresia de după proba pe şosea nu a fost deloc rea.

"De fapt, nu merge chiar atât de rău", a recunoscut mecanicul. "Deşi aud multe zdrăngănituri în jurul meu, maşina stă bine pe drum."

Denise spera ca verificarea să confirme că poate păstra maşina în continuare. Ea a recunoscut că ştia deja de câteva probleme.

"Cred că nu va fi chiar atât de rău. Vreau să continui cu maşina. Vreau chiar să o folosesc până la capăt, dar asta trebuie să fie posibil. Joep va descoperi că centura nu se retrage şi că tapiţeria scaunului şoferului este ruptă. Dar vânzătorul mi-a spus atunci că fostul proprietar a avut grijă de maşină. Ah, da... este aprins martorul de avarie motor", a spus femeia.

Ce probleme au fost găsite la Dacia Logan MCV

Inspecţia a arătat că maşina are multe urme de uzură, atât la interior, cât şi la exterior. Habitaclul este într-o stare slabă, cu multe zgomote în timpul mersului, iar caroseria are lovituri, zgârieturi şi semne de folosire intensă.

Au fost descoperite şi alte probleme: martorul de avarie motor este aprins, fără ca motivul să fie cunoscut, parbrizul este uzat, ştergătoarele sunt în stare proastă, iar claxonul funcţionează doar parţial, pentru că una dintre cele două tonalităţi nu mai merge.

Mecanicul a mai observat că cureaua de accesorii este într-o stare modestă, burduful interior al planetarei dreapta are scurgeri, iar garniturile furtunurilor de la intercooler pierd. Un furtun frontal al intercoolerului nu avea un şurub de prindere, iar furtunul de frână şi o parte din pasajul roţii din dreapta faţă nu erau montate corect. Acestea din urmă au fost remediate pe loc.

De asemenea, burdufurile şi suporturile amortizoarelor şi arcurilor faţă sunt uzate. Maşina era încă echipată cu anvelope de iarnă, deşi acestea ar fi trebuit deja schimbate.

Cu toate acestea, partea inferioară a maşinii este în stare bună, la fel şi suspensiile, în afara unor probleme minore şi a unor piese care trebuie înlocuite.

Verdictul final: maşina mai poate fi folosită

În ciuda listei destul de lungi de probleme, concluzia mecanicului nu a fost una dură. Dacia are un kilometraj mare şi multe semne de uzură, însă nu este într-o stare care să o scoată definitiv din uz.

Denise a primit vestea cu uşurare. Pentru ea, maşina îşi poate continua drumul.

"Pot merge mai departe cu ea şi voi repara imediat cureaua de accesorii", a spus proprietara.

Specialiştii de la Carrec Technocenter au dat un verdict sincer, dar nu complet negativ.

"Nu aş cumpăra niciodată această maşină din cauza lipsei cronice de dinamică. Este transport de buget. Dar această Dacia anume, în ciuda unei liste considerabile şi a anvelopelor de iarnă, primeşte totuşi un mic deget în sus din partea mea, pentru că este încă într-o stare rezonabil de bună".

Cine este proprietara Daciei Logan MCV

Denise Starke s-a născut în 1979, locuieşte în Spijkenisse şi lucrează ca îngrijitoare IG. Prima ei maşină a fost o Toyota Starlet, iar înainte de Logan a condus un Chevrolet Spark pe GPL.

Întrebată ce ar schimba la actuala maşină, femeia a răspuns: "Bluetooth cu cască." Cea mai lungă călătorie făcută cu Dacia a fost până în Drenthe.

Despre istoricul maşinii înainte de momentul cumpărării există puţine informaţii. Denise ştie doar că fostul proprietar a făcut în 2020 o revizie mare la un dealer Dacia, unde au fost înlocuite şi unele componente ale instalaţiei GPL.

De când se află în posesia ei, maşina a ajuns de trei ori la service: în 2023 pentru o revizie mică, în 2024 pentru o revizie mare şi inspecţia tehnică, iar în 2026 pentru lucrări la distribuţie şi întreţinere.