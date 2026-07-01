Motorina s-a scumpit deja, dar ar putea urma noi creșteri. Executivul ia în calcul o nouă intervenție pe piață

De astăzi, fiecare plin de motorină costă cu 18 lei mai mult. A expirat reducerea la acciză. Dieselul s-a scumpit peste noapte în toate stațiile din țară. Iar acesta ar putea fi doar începutul. În lipsa unui adaos comercial plafonat pentru distribuitorii de combustibil, prețurile ar putea continua să crească.

Liderul pieţei carburanţilor a crescut preţul motorinei. La fel au procedat şi alţi distribuitori. La o staţie de alimentare, motorina s-a scumpit cu 36 de bani pe litru şi a ajuns să coste 9 lei şi 60 de bani. Asta în timp ce benzina s-a scumpit cu doar 5 bani pe litru.

"Statul ori nu a dorit să prelungească această schemă, ori nu a fost capabil s-o prelungească. Ceea ce ne aduce în situaţia în care piaţa se va întoarce la modelul standard de funcţionare. Avem accize foarte mari. Avem un nivel de taxare care este deosebit de mare, inclusiv comparativ cu alte ţări", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie.

Scumpiri în lanț de la 1 iulie

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Șofer: Eu mă aştept la creşteri în fiecare zi. Nu e ceva nou.

Reporter: De cât ai alimentat azi?

Șofer: De 200 de lei.

Șofer: Pentru vremurile pe care le trăim, pentru ţara în care trăim, pentru politicienii pe care îi avem...sunt chiar bune. E posibil mai rău.

Șofer: E rău că se scumpesc. De pe o zi pe alta..toate preţurile..creşte carburantul, se scumpesc toate.

În unele staţii, motorina are acelaşi preţ ca ieri, adică în jur de 9 lei şi 20 de bani. Iar benzina costă peste tot până în 8 lei şi 70 de bani. Riscul să vedem scumpiri există în continuare. Mai ales că a expirat şi plafonarea adaosului comercial.

"Celelalte măsuri îşi pot face efectul pe timp mai lung. Efectele nu sunt imediate pentru că ţiţeiul pe care ei îl cumpără nu îl vând imediat. Chiar şi produsele petroliere finite. Depinde foarte mult care presiune va fi mai mare. Cea descendentă, dată de calmarea pieţelor internaţionale. Sau cea legată de modificările de reglementare pe care le avem la nivel naţional", a explicat Mihnea Cătuți, expert energie.

Executivul ia în calcul o nouă intervenţie pe piaţa combustibililor

"O să ne trezim în continuare cu preţuri şi mai mari. Pentru că asta-i viaţa în România", spun unii șoferi. Totuşi, dacă ne uităm la contextul internaţional, situaţia ar trebui să fie alta. Barilul de petrol a ajuns la puţin peste 70 de dolari, cel mai mic preţ înregistrat în ultimele 4 luni.

"În momentul de faţă, din cauza negocierilor de pace dintre SUA şi Iran, presiunea pe preţurile internaţionale este mai mică. Deci dacă acestea vor continua să se ducă, putem vedea reduceri şi la pompă. Aşa ar fi normal, dacă cotaţiile internaţionale se reduc", spune Mihnea Cătuți, expert energie.

Autorităţile s-au întâlnit astăzi cu distribuitorii de carburanţi pentru a analiza preţurile de la pompă. Executivul ia în calcul o nouă intervenţie pe piaţa combustibililor.