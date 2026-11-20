Fostul ministru al Apărării Radu Miruță (USR) a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate. Potrivit instituției, acesta ar fi desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate în perioada în care ocupa și funcția de deputat în Parlamentul României. Radu Miruță respinge acuzațiile și susține că nu a încălcat legea și nu a încasat niciun ban pentru expertiza judiciară invocată de ANI. Fostul ministru acuză o acțiune politică îndreptată împotriva sa și afirmă că nu va ceda la șantaj.

UPDATE: Fostul ministru al Apărării susține că decizia ANI ar avea motivații politice și face legătura între aceasta, activitatea sa în ministere și alegerea sa în funcția de prim-vicepreședinte al USR, în urmă cu două săptămâni.

"Nu voi ceda la șantaj, iar vânătoarea prin instrumente ca ANI, condusă de un consilier al unui fost ministru PSD care n-a luat examenul și conduce interimar, e ceva împotriva căruia voi lupta cu toată forța mea", a declarat Radu Miruță.

Acesta a criticat dur modul în care instituțiile statului verifică situațiile de integritate și a susținut că atenția ar trebui îndreptată către cazurile în care există suspiciuni privind averi nejustificate.

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"Nu discutăm de portbagaje de bani, nu verificăm mașini scumpe, nu verificăm banii de șinșile, palatele unor angajați la stat, ci acuzăm agresiv un om nu pentru că a luat bani, ci pentru că n-a luat bani într-un context în care statul român l-a pus", a afirmat fostul ministru.

Radu Miruță a transmis și un mesaj celor care s-ar bucura de situația sa politică: "Dacă sunt oameni care au deschis șampanii, să pună dopul înapoi".

Agenția Națională de Integritate a anunțat vineri că perioada de incompatibilitate identificată în cazul lui Radu Miruță este cuprinsă între 2 iunie 2022 și 22 ianuarie 2023. Inspectorii de integritate susțin că fostul ministru a întocmit și depus un raport de expertiză judiciară în timp ce deținea mandatul de parlamentar.

Ce incompatibilitate a constatat ANI în cazul lui Radu Miruță

"Miruță Radu-Dinel, deputat în Parlamentul României. În perioada 02.06.2022 - 22.01.2023, a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României și a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară", se arată în comunicatul transmis vineri de ANI.

Potrivit instituției, Radu Miruță ar fi încălcat prevederile articolului 82, alineatul (1), litera e) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu cele ale articolului 16, alineatul (2), litera e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Ce sancțiuni riscă Radu Miruță

Conform prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, potrivit Agerprs.

De asemenea, persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

ANI precizează că utilizează cu rezultate concrete sistemul de analiză Big Data, care se caracterizează prin obiectivitate şi imparţialitate deplină şi aduce o valoare adăugată certă în activitatea de evaluare derulată de inspectorii de integritate.